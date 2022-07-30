裝潢店面「暗營德州撲克VIP賭廳」　172cm荷官「逆天長腿」超吸客

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局日前調查發現，遼寧街一棟舊式公寓暗藏德州撲克賭場，甚至找來身高172的高挑正妹當荷官，27日晚上前往埋伏，發現不斷有賭客從一樓側門進出，警方28日凌晨見時機成熟，立刻攻堅逮人，當場逮捕負責人在內等10人。

警方調查，23歲的李姓男子，在7月初以每個月15萬的價格，租下遼寧街一棟老舊公寓的1、2樓，一樓用隔板佯裝正在裝潢，卻在裡面私設VIP德州撲克賭廳，為了掩人耳目，賭客均從側門進出，二樓則是當成辦公室使用。

▲李姓負責人租下遼寧街的公寓，將外觀偽裝成正在裝潢，但實際上卻暗營德州撲克賭場。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在27日深夜前往埋伏，看見多名賭客從側門進出一樓，於是在28日凌晨前往攻堅，並當場逮捕李姓負責人、22歲的吳姓員工，以及現場發牌的24歲蔡姓女荷官，另外現場共有7名賭客也全部一併帶回偵訊。

警方當場查扣，抽頭金2萬多元，賭資19.6萬元，另外還有計時器、撲克牌以及手機、監視器等證物，訊後將李姓負責人等3人依照賭博罪送辦，另外7名賭客則是依照《社會秩序維護法》送辦。

▲李姓負責人找來172公分的蔡姓荷官發牌，吸引許多賭客上門。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，李姓負責人則規定每把贏的一方，要將獲利的百分之五拿出來做抽頭金，但到案卻辯稱經營2周還沒獲利，就被警方查獲，另外為了吸引賭客，還找來擁有172公分的蔡姓荷官發牌，許多賭客也因此被「逆天長腿」吸引上門光顧。