嘉義縣111學年度校長佈達交接典禮　33位連任異動6退休5初任

▲▼嘉義縣111學年度國中小校長佈達交接典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣111學年度高國中小校長佈達交接典禮，29日在縣長翁章梁監交下，於創新學院大禮堂圓滿完成，今年全縣計6位校長退休、17位校長連任、16位校長異動及5位初任校長，將於8月1日帶著教育熱情履新。

翁章梁將印信一一交給各校校長，並監督校長們宣誓就職，翁章梁感謝6位退休校長，用人生最精華的青春歲月為嘉縣教育打拼成就師生，更祝福他們退休後的生活愜意，順利發展心繫志業。

「校長就是各校的縣長！」翁章梁期許，33位連任與異動的校長們，能用更豐厚的領導與辦學經驗引航教育，讓身處偏鄉孩子們孕育屬於嘉義囝仔獨特的魅力與涵養；更歡迎5位國中小初任校長生力軍，盼快速融入新校園環境與同仁建立緊密夥伴關係，帶著對教育的責任感像大隊接力一般，一棒又一棒傳承教育理念。

初任校長代表陳育恬以一塊Pizza形容校長工作，在方正守規矩的外盒內仍要保有圓融的心態對待學生，也要有如外送般隨Call隨到的機動性，風趣表達對校長職位的期盼。

翁章梁說，校長的責任是帶領好學校，而使命是做到讓鄉親們都覺得你是一位好校長，促進親師溝通、爭取教育資源、引發學生學習興趣是重要任務，學習「以真行事、以善存心、以美化境」，創造嘉義縣教育更多感人故事！

嘉義縣111學年度國民中小學校長遴選結果如下：

一、國中部分

（一）連任原校

義竹國中蔣佳樺、大吉國中邵冰瑩、溪口國中謝正裕、昇平國中陳幸琪連任。

（二）異動他校

大埔國中小林子欽遴選至東石國中、布袋國中吳敏男遴選至民雄國中。

二、國小部分

（一）連任原校

南新國小莊政道、景山國小龍懷成、貴林國小鄭宏麟、好美國小蔡瑞芳、重寮國小林杏芳、下潭國小闕菊????、南靖國小曾俊銘、新港國小顏金郎、復興國小黃美智、大崎國小洪坤山、大林國小謝金能、瑞里國小陳弘宜、新美國小黃奕仁連任。

（二）異動他校

新岑國小黃柏嘉遴選至中山國小、沄水國小林松潔遴選至成功國小、忠和國小陳志光遴選至太保國小、灣潭國小陳怡君遴選至新埤國小、秀林國小賴耀男遴選至三江國小、三江國小陳俊雄遴選至龍港國小、永安國小蔡志成遴選至新岑國小、新埤國小闕裕清遴選至義竹國小、太保國小連國欽遴選至忠和國小、大湖國小陳惠文遴選至義興國小、義興國小李明政遴選至大有國小、大有國小林俊榮遴選至沄水國小、龍港國小翁雅屏遴選至秀林國小、周沛玲遴選至永安國小。

（三）初任校長

候用校長呂文賢遴選至布袋國中、候用校長陳育恬遴選至大埔國中小、候用校長呂佳芸遴選至中和國小、候用校長何素勤遴選至太平國小、候用校長李奕龍遴選至大湖國小。

嘉義縣今年有6位校長退休，分別為東石國中黃國軍、民雄國中黃俊傑、中和國小黃正發、成功國小陳宇水、中山國小陳瑞成、茶山國小鄭佩茜校長等人。