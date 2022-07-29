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降低一日遊消費糾紛　消保處推簡易定型化契約

▲▼基隆委託行街區一日遊。（圖／紫色微笑提供）

▲消保處通過簡易型一日遊新規範，。（圖／紫色微笑提供，照片人物與本新聞無關）

記者許敏溶／台北報導

不少民眾報名參加國內一日遊行程，卻爆發消費爭議，為落實保障消費者權益，行政院通過簡易型一日遊新規範，明定業者應清楚揭露的資訊及協助處理義務、出發前解除契約效果等事項，例如明定契約應載明簽約地點、日期、旅遊行程、旅遊費用、消費者集合出發的時間地點及最低組團人數等內容，在交通部近日公告後就會上路實施。

隨著國內疫情趨緩，加上出國旅遊限制較多，不少民眾選擇國內旅遊，更有長輩或退休族群偏好一日遊，但由於一日遊的消費者有即興式、臨時起意等特性，引發不少消費糾紛，行政院消保處今（29日）召開記者會，宣布行政院消費者保護會審議通過交通部提報的「簡易型一日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項（草案）」，明定業者應清楚揭露的資訊。

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消保處簡任秘書陳星宏表示，所謂簡易型一日遊，代表業者在旅遊當日於捷運站、火車站或宮廟等地點，提供消費者現場臨時報名參團的國內團體一日旅遊，新的草案將提供相關規範，包括強化契約審閱規定、明定出發前解除契約的效果、明定業者應清楚揭露資訊及協助處理義務、明定旅遊內容變更效果等，在出發前說明相關權利義務後簽定契約。

▲▼為減少一日遊消費糾紛，消保處推出簡易一日遊定型化契約。（圖／記者許敏溶攝）

▲陳星宏（中）表示，業者若臨時更改行程或地點，要賠償差額兩倍的賠償金。（圖／記者許敏溶攝）

陳星宏舉例說，一日遊最常見因為旅遊行程、旅遊費用內含項目等資訊記載不明確，導致衍生消費糾紛，所以草案明定契約應載明簽約地點、日期、旅遊行程、旅遊費用、消費者集合出發的時間地點及最低組團人數等內容，以充分揭露資訊，杜絕爭議。

此外，若消費者在旅遊開始前解除契約，陳星宏表示，不得請求退還旅遊費用，且應繳交行政規費並賠償損害，但業者因此節省或無須支出的費用，應退還給消費者；若業者任意變更行程，本來要到某地方參觀或去吃美食，臨時變更行程，規定業者要賠償差額兩倍的賠償金。
 

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