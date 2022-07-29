高雄36歲單親媽暗夜墜樓...急救1小時身亡　國中兒悲認：是我媽　

▲高雄市凌晨發生一起女子墜樓意外，當場撞倒三部機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

今(29日)凌晨1時許，高雄市一名陳姓女子，因為不明原因從自家住處的大樓墜下，兒子以及其他住戶聽到重物墜下的聲音，外出查看這才發現有人墜樓，而陳姓女子送醫後不治，死因警方正在釐清當中。

據了解這一起墜樓案件就發生在新興區復興一路的大樓，就在29日凌晨0時50分左右，警方趕到現場時就發現一名女子墜樓之後並撞倒停放在該大樓外三部機車，經查墜樓女子是36歲的陳姓女子，為該大樓住戶，現場立即由救護人員送往高雄醫院急救中，約在1時50分宣告急救無效死亡，後續依規定報請檢察官進行刑事相驗。



陳姓女子是單獨扶養一名正在唸國中的兒子，而當下兒子跟其他住戶聽到有重物摔落地面的聲音，外出查看才發現這一起墜樓意外，初步瞭解，該女子係從該大樓頂樓墜下，鑑識人員勘驗現場後，初步排除有外力介入情形，詳細發生原因將持續調查釐清。

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