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「惡龍」重案驚全台！山區駁火千槍　挾持老農「淡定叼菸」爆紅

張錫銘和警方在高雄山區正面遭遇，趁亂挾持一名老農後逃逸。（圖／報系資料照，下同）

▲張錫銘和警方在高雄山區正面遭遇，趁亂挾持一名老農後逃逸。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

全台近日槍擊頻傳，先是南投縣草屯的康建生技公司發生4死命案，接著台中市潭子區一名滷味攤老闆遭行刑式槍擊，26日晚間大里區又傳1男中彈，讓警方疲於奔命。談到槍擊案，相信許多人對「惡龍」張錫銘記憶猶新，當時他和警方在高雄山區正面遭遇，趁亂挾持一名老農後逃逸，過程經媒體轉播，震驚全台。

據了解，張錫銘國二即休學，與黑道大哥詹龍欄至台北從事賭場，服役前一度回家與父親一起做板模工，長達2年。雙親一度以為張錫銘浪子回頭，然而當兵期間他又和東山鄉綽號「歐尼」的蘇姓角頭搭上，並因恐嚇、經營賭場等案被提報流氓，入獄5年，直到25歲才出獄，之後投資酒店及服飾店。

1995年2月，張錫銘在台南新營東方酒店喝酒，和經理起口角後槍殺股東林慶益，開始為期10年的逃亡生涯，期間犯下多起擄人勒贖案件，包括綁架泰雅度假村董事長陳明乾、南投中興廣播電台小開洪俊彥、當鋪老闆鄭進富、和欣客運少東楊尚書、電玩賭博大亨于國柱等人。

張錫銘和警方在高雄山區正面遭遇，趁亂挾持一名老農後逃逸。

▲張錫銘和警方在高雄山區正面遭遇，趁亂挾持一名老農後逃逸。

1998年中秋節，警方獲悉張錫銘將回鄉探望雙親及剛出生的兒子，大批警力前往埋伏。雙方人馬於東山鄉林安村山區狹路相逢，張錫銘和同夥李政洲開槍打傷2名員警後逃亡，李中槍受傷自知難逃法網，當場舉槍自盡。經過這次槍戰，張錫銘被警方列為重大追緝要犯，一度躲到大陸避風頭，2003年偷渡回台。

2004年7月26日凌晨，警方與張錫銘集團於高雄縣大寮鄉山區正面遭遇，雙方駁火上千槍。槍戰過程中，當時68歲的老農簡昭平在附近圍觀，遭張錫銘趁亂挾持，但他卻一臉淡定地叼著菸，最後更一個彎腰逃脫，全台爆紅。事後，張錫銘成功挾持保全車輛往台南方向逃竄，警方在台南、嘉義山區進行大規模搜索，並無所獲。

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