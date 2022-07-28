AV男優選拔冠軍一原因放棄拍攝　導演無奈公布對話：其他人笑了

▲冠軍阿碩海選畫面。（圖／翻攝自Facebook／戲引子 圤智雨）

記者陳雕文／綜合報導

AV導演圤智雨近日進行男優選拔，邀請女星李妍瑾、網紅小哥哥艾里當評審，並PO出冠軍「阿碩」的照片，但其外型頗受網友質疑，圤智雨便又發布阿碩海選時的畫面，精壯的身材讓他直呼「練不出這樣的漢草」，但就在28日傍晚，圤智雨再度於臉書PO出對話截圖表示，阿碩決定放棄拍攝機會，主要原因也曝光。

圤智雨在27日又發布阿碩海選時，脫掉上衣只穿緊身內褲，大秀肌肉的影片，「很多人問我為什麼男優海選的冠軍會是一個衣服穿起來像宅男的學生，我的答案是，你看他脫衣服後的這段影片，我跟小哥哥艾理都練不出這樣的漢草。」

但到了28日，圤智雨無奈在臉書PO出阿碩私訊的對話截圖，阿碩說，「我原先參賽從沒想過自己能得冠軍，更多的是希望能突破自我和挑戰自我，但在比賽結果出爐後，我仔細思考，決定婉拒這次的拍攝，因為後續家人親戚給的壓力，我真沒想過會變成這樣，也不想讓家人再度操心及面對輿論壓力，讓妳白忙一場，深感抱歉！所以，雖然這次的經驗很寶貴難得，但還是決定讓給其他亞軍季軍參賽者，謝謝導演。」

▲阿碩私訊圤智雨，表示要放棄演出機會。（圖／圤智雨提供）

對此，圤智雨發文表示，可惜啊！很遺憾的冠軍放棄當男優，所以亞軍變冠軍了，然後今晚會跟片商討論新的季軍人選，明天會公布，至於新的冠軍，請提早去測性病全餐喔！也給我先去問家人同不同意。我是圤智雨，雖然冠軍放棄了，但其他人笑了。

網友看到貼文紛紛留言，「下次出完片再宣布冠亞軍。不然社會壓力真的很大…」、「下次舉辦類似比賽，應檢附全家同意書」、「真的很傻眼欸又是一個媽寶」、「很有喜感，我快笑死」、「幾歲了還在家人怎樣，為自己活一次會死嗎？」