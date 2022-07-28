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社會 社會焦點 保障人權

「輕鬆賺錢、工時彈性」假的啦！4人求職遭拘禁　慘淪人頭帳戶

▲▼南打詐騙集團 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方查獲詐騙集團涉嫌求職陷阱取得人頭帳戶。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

疫情期間求職不易，高雄市張姓男子（33歲）組成詐騙集團，在臉書上刊登「輕鬆賺錢」、「工時彈性」的求才廣告，吸引4名被害人上門求職後，不但脅迫他們交出銀行帳戶、提款卡、網銀帳密，還把被害人集中監控在飯店內控制行動，然後再以匡稱投資「虛擬貨幣」、「玩世界彩票」、「炒作外匯」等手法，將詐騙金額匯入遭監控的被害人銀行帳戶，被害人遭到妨害自由且銀行帳戶又被警示，損失慘重。

▲▼南打詐騙集團 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲南部打擊犯罪中心破獲詐騙集團。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

刑事局南部打擊犯罪中心接獲線報指稱，有詐騙集團在臉書的冷門社團發佈求才廣告，標榜「輕鬆賺錢」、「工時彈性」，把被害人騙上門後，隨即要求他們繳交名下銀行帳戶、提款卡、網銀帳密等供詐欺集團使用，為了防止這些銀行帳戶被掛失或黑吃黑，詐騙集團還把求職的被害人集中監控於飯店內控制行動。

警方還發現，這個以張姓主嫌為首的集團，另一方面又以Line暱稱「奇異博士」、「澳拓客服」等帳號，匡稱投資「虛擬貨幣」、「玩世界彩票」、「炒作外匯」等手法，詐騙其他被害人匯款到已遭監控的銀行帳戶，再由提款車手提領贓款牟利。

▲▼南打詐騙集團 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方起出詐騙集團犯罪工具。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方經過數月偵查後組成專案小組，將張姓主嫌提報治平目標，報請高雄地方檢察署檢察官林恆翠指揮偵辦，專案小組在4至6月發動3次搜索、拘提行動，陸續查獲張嫌等16人到案，查扣筆電1台、球棒2根、手機7隻、金融卡1張、警示銀行帳戶1本、愷他命1小包等證物。

警方調查，4名被害人遭到該集團控制行動，淪為詐騙集團的人頭帳戶近1個禮拜期間，集團也利用假投資手法，詐騙其他35名國人匯款，損失金額約300萬元，全案詢後將張嫌等人依組織犯罪、詐欺、妨害自由等罪嫌解送高雄地檢署偵辦。

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輕鬆賺錢工時彈性攏是假求職拘禁人頭帳戶

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