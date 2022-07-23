瘋電影／魔女二部曲：另一個她　行動殺人武器無感情？

文／賴賴

瘋言瘋語：

整部電影大部分都由新人申始雅擔綱，而這位新人表現出色，就影像感有吉田由里子年輕時的空靈感，成熟穩重的演技，使得這個從頭到尾搞不清楚他的性格被姓甚至生物物種，充滿謎面的少女，襯值得達標，真的非常難得，原本以為有金多美和李中碩，其實他們戲份都極少，但整部電影不難看，女主角撐起了這個剪輯不夠洗鍊的長度，整體感是好看的。

整部電影大概帥氣俐落地生化人對決的部分有三十分鐘，相當精采，所以電影其實還可以電影再剪短一點，而故事人性鋪陳相當有肉，符合韓國影劇民族性內容，好看也有趣，雖然是老梗，但好看，這部片有續集，可以期待。

這位新人可以打一百分。



片 名：魔女二部曲：另一個她

英文片名：The Witch: Part 2. The Other One

類 型：動作

上映日期：2022-07-01

片 長：02時18分

導 演： 朴勳正

演 員： 申始雅 、 朴恩斌(Park Eun-bin) 、 徐恩秀 、 晉久(Jin Goo) 、 成愉頻 、 趙敏修 、 李鍾碩(Lee Jong-Suk) 、 金多美(Kim Da-Mi)

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

一名少女（申始雅 飾）獨自倖存於被毀滅的祕密研究所，對於外面的世界感到陌生的少女，偶然遇見慶熙（朴恩斌 飾）和大吉（成愉頻 飾）這對姊弟，和他們成為朋友。就在少女漸漸適應溫暖的日常生活時，各懷鬼胎的勢力開始追查少女的行蹤……

▲李鍾碩的戲份不多，畫龍點睛。

▲好心的姊姊，卻被享侵占財產的叔叔欺負。

▲行動武器，可鄙超級英雄一樣強大。

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