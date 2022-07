瘋電影／魔女二部曲：另一個她　行動殺人武器無感情？

文/賴賴

瘋言瘋語:

整部電影大部分都由新人申始雅擔綱,而這位新人表現出色,就影像感有吉田由里子年輕時的空靈感,成熟穩重的演技,使得這個從頭到尾搞不清楚他的性格被姓甚至生物物種,充滿謎面的少女,襯值得達標,真的非常難得,原本以為有金多美和李中碩,其實他們戲份都極少,但整部電影不難看,女主角撐起了這個剪輯不夠洗鍊的長度,整體感是好看的。

整部電影大概帥氣俐落地生化人對決的部分有三十分鐘,相當精采,所以電影其實還可以電影再剪短一點,而故事人性鋪陳相當有肉,符合韓國影劇民族性內容,好看也有趣,雖然是老梗,但好看,這部片有續集,可以期待。

這位新人可以打一百分。



片 名:魔女二部曲:另一個她

英文片名:The Witch: Part 2. The Other One

類 型:動作

上映日期:2022-07-01

片 長:02時18分

導 演: 朴勳正

演 員: 申始雅 、 朴恩斌(Park Eun-bin) 、 徐恩秀 、 晉久(Jin Goo) 、 成愉頻 、 趙敏修 、 李鍾碩(Lee Jong-Suk) 、 金多美(Kim Da-Mi)

國 家:韓國

語 言:韓語

發行公司:車庫娛樂

劇情大綱

一名少女(申始雅 飾)獨自倖存於被毀滅的祕密研究所,對於外面的世界感到陌生的少女,偶然遇見慶熙(朴恩斌 飾)和大吉(成愉頻 飾)這對姊弟,和他們成為朋友。就在少女漸漸適應溫暖的日常生活時,各懷鬼胎的勢力開始追查少女的行蹤……

▲李鍾碩的戲份不多,畫龍點睛。

▲好心的姊姊,卻被享侵占財產的叔叔欺負。

▲行動武器,可鄙超級英雄一樣強大。

