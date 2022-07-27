另類打卡！武嶺標示牌被貼滿貼紙　網批：小狗尿尿畫地盤

▲合歡山武嶺標示牌遭不肖遊客貼滿貼紙。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

熱門景點合歡山武嶺又被「到此一遊」貼紙攻陷：繼過去武嶺亭監視器曾被不肖遊客貼滿各式各樣「打卡」圖案貼紙，武嶺亭對面停車場的標示牌也無法倖免，近日被發現同樣貼滿貼紙，相關畫面經披露在社群媒體後，也引起網友一陣撻伐痛批：「小狗尿尿畫地盤的概念！」

「中橫路況交通資訊站」臉書粉專小編26日貼出幾張相片，顯示武嶺亭對面停車場上的地名和相關資訊大型標示牌，從立柱、邊框到牌面，都已被密密麻麻的貼紙貼滿，從臉書專用的憤怒表情貼圖、「鯊魚幫」或「在地囝仔」等團體名稱，到「香港人加油！」的政治性標語，應有盡有。

由於武嶺亭的監視器過去也曾被貼紙攻陷、讓公路總局煞費工夫才清理乾淨，而武嶺亭目前正由主管單位林務局東勢林管處封閉進行整建，結果指示牌反而成了不肖遊客的目標；粉團小編PO文反諷亂：「如果真的受不了非常想貼，可以貼自己的臉，貼好貼滿。」小編認為好好的景點標示被貼成這樣，讓管理人員很難清理、又有礙觀瞻，呼籲眾人一起愛惜環境、切勿破壞製造髒亂。

這種亂象也引發網友群起抨擊：「一堆狗皮膏藥」、「小狗尿尿畫地盤的概念」、「有夠沒品」，也有人要求相關單位揪兇、依《廢棄物清理法》處以最高6000元罰鍰；不過也有人建議不妨將汙染破壞行為轉化為行銷手法，如多設立開放讓觀光客做記號、拍照留念的板牌或架子，若只是開罰恐怕還是難以遏制亂象。

主管單位公路總局埔里工務段則回應，將派遣人員將標示牌上的貼紙全數清除，並比照武嶺亭監視器電桿的做法，以格網將牌身包覆、避免再被貼，再也呼籲遊客切勿違規張貼貼紙或塗鴉。