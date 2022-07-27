不爽被人妻甩！已婚小王寄裸照給她老公：這你也睡得下　下場慘了

▲小王不甘被甩，竟傳人妻裸照綠帽夫，下場出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳韻如／高雄報導

男子阿正（化名）與女子小花（化名）各自有婚姻，卻還發生婚外情，兩人情到濃時，小花還曾傳送裸照給阿正，但事後阿正因不滿小花提出分手，竟將裸照當成恐嚇的工具，還洗出照片，並寄給小花丈夫嗆聲，「這你還睡得下去」等。案經小花報警提告，阿正被依法判處拘役50天，得易科罰金。全案可上訴。

根據判決，阿正跟小花因在觀音山擺攤而認識並交往，而在將往期間，小花曾自拍胸部及下體的照片給阿正，但後來小花想分手，沒想到阿正卻因此惱羞，將照片印出來之後，不斷傳訊、寄信恐嚇小花。

案經小花報警提告，法官勘驗證據時發現，阿正先是恐嚇小花，「對妳說夠清楚了，我不會後悔，不會放手，會堅持下去」，「我絕對不會放過你們夫妻」、「我就不信搞不開你們夫妻」等。

不僅如此，阿正還將小花裸照寄給小花丈夫，並寫上，「佩服你，你的表哥弟一大堆，她被摸爛幹爛，你還睡得下幹得下，厲害」、「教夫有方，客兄一個討過一個...你管不了她...小花那台綠色炮房車，你照樣幫她洗得亮晶晶，在車上幹也很舒服」。

法官審酌，阿正因為感情糾紛，就不思理性溝通解決，還恣意散步圖畫、文字誹謗小花，雖事後坦承犯行，但在雙方調解過程卻未能取得共識，因此迄今未合理賠償小花所受損害，法官最終依散布文字、圖畫誹謗罪盼阿正拘役50天，得易科罰金。