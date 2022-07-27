「遊戲橘子」成詐騙集團最愛　原因曝光

▲遊戲橘子科技公司面對檢警打詐始終態度消極。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

行政院長蘇貞昌20日宣布成立「打詐國家隊」，由台灣高檢署領銜，整合檢、警、調、金管會及各協辦機關，向詐騙集團宣戰。遊戲點數因具有流通性且易於銷贓，近年成為詐騙集團最愛，發行「GASH」遊戲點數的遊戲橘子科技公司底下的樂點公司，因消極配合檢警打詐，近年和其點數卡相關的詐欺案件鉅幅攀升，GASH遊戲點數儼然成為詐騙集團最愛。

高檢署和行政體系相關機關已制定出具體可行方案，緊抓目標及進度，以期收到實效，並祭出「斬源頭」及「封後路」兩大策略向詐團宣戰。其中斬源頭就是要讓詐騙簡訊發不出去，以阻絕詐騙源頭，封後路則是祭出《洗錢防制法》強制約束銀行及遊戲點數業者，讓詐團即便詐騙成功，也拿不到不法所得，無利可圖。

▲遊戲點數因可透過虛擬遊戲帳號轉賣，成為詐騙集團洗錢工具。

詐騙集團為了取得詐得的金錢，過去多利用人頭帳戶以網路轉帳或臨櫃匯款，最近則以交付遊戲點數為最大宗。遊戲點數是虛擬商品，隨著近年電玩遊戲蓬勃發展，在市場上大量流通，具有普遍性且易於銷贓的特質，而被歹徒用來大量洗錢，因此有效管制遊戲點數，被打詐國家隊列為防範的重點。

▲智冠科技公司協助打擊點數詐騙獲表揚。左為前刑事警察局黃嘉祿局長，右為智冠科技董事長王俊博。

基隆地檢署檢察長余麗貞發現，詐騙集團近年時常要求被害人購買遊戲點數作為交付工具，再將騙到手的遊戲點數序號，拿到網路上轉賣，藉此洗錢換取現金，導致檢警偵查疲於奔命，最後只能逮到下載被害人購買點數序號的會員，卻抓不到幕後的詐騙集團，因此不起訴案件偏高，其中又以遊戲橘子科技公司旗下的樂點公司發行的「GASH」遊戲點數相關案件最為嚴重，不起訴比例高達九五％。

發行「MyCard」遊戲點數的智冠科技公司則配合檢警建議，設定門市銷售時會出現彈跳視窗，提醒店員主動關懷提問，若發現異常就通知警方到場，此外銷售系統銷售一定金額時，若遇到被害人在相鄰地點大量購買點數，就會提醒周邊平台提高注意，向門市反向查銷售情況。

▲高檢署研議把遊戲點數納入《洗防法》中，讓遊戲帳戶能像銀行開戶一樣嚴謹，達到金流透明。



除了銷售端，智冠科技公司也配合將會員帳號全面重新認證，要求以可信任的電子郵件及國內手機號碼進行雙重認證，達到實名制。

另外，智冠若發現有會員異常儲值高額度，或平常未使用的帳號突然儲進大量點數，系統就會先行凍結該帳戶，經審核無誤後才會解除，以便即時攔阻詐騙點數被詐騙集團兌領。

智冠科技公司陸續配合以上4點防治作為後，詐騙案件明顯大幅減少55％，但遺憾的是，整體詐騙案件卻未減少，詐騙案件轉向利用GASH遊戲點數持續洗錢，導致善盡企業社會責任的智冠科技增加經營成本，營業獲利卻大為消減，而消極配合防詐的遊戲橘子卻持續賺錢，與其相關的詐騙案件則巨幅增加。



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