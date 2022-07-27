「桑達」最快今成颱！預估路徑出爐　全台變天時間曝

▲氣象局觀測，熱帶低壓在關島西北方海面，向西北移動，時速27公里。（圖／翻攝RAMMB）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員趙竑表示，位於關島西北方海面的熱帶性低氣壓，預估今天（27日）晚間或周四白天增強成輕度颱風，將在華中沿海附近登陸，對台灣影響不是那麼明顯，但會間接帶來低壓帶水氣，下周二起低壓帶影響台灣，天氣最不穩定。若屆時成颱，將是今年第5號颱風「桑達」（Songda，越南提供，指紅河支流）。

氣象局今晨對南投縣發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投地區有局部大雨發生的機率，請注意。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周四太平洋高壓減弱，但仍受其影響，各地晴到多雲、高溫炎熱，以午後雷陣雨為主，包括中部、大台北、北部和東半部山區有局部短暫雷陣雨；清晨中南部沿海因海陸風輻合，也有零星降雨。

趙竑說，周五到下周一台灣東邊低壓帶逐漸靠近，水氣稍微增多一點點，東半部整天有不定時短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部沿海清晨也有局部短暫陣雨。

▼氣象局預估，熱帶低壓未來往西北移動，將在華中沿海附近登陸。（圖／氣象局）



趙竑提醒，下周二起低壓帶實際影響台灣，台灣附近天氣最不穩定，中南部和東半部整天有不定時短暫陣雨或雷雨，北部為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局觀測，熱帶低壓在關島西北方海面，向西北移動，時速27公里。趙竑分析，預估它今晚或周四白天增強成輕度颱風，未來往西北移動，將在華中沿海附近登陸，對台灣影響不是那麼明顯，但移動過程中，會間接把低壓帶水氣帶過來，讓台灣天氣變不穩定；預測若成颱，強度最多也僅是輕颱。

至於最近是否還有其他低壓擾動會發展？趙竑表示，低壓帶裡面有系統會消消長長，還是有機會有低壓生成，等實際生成熱帶低壓再看動向會比較好。