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美中若因台灣爆衝突　專家：英國新領袖可望助美

▲▼英國前財相蘇納克（Rishi Sunak）與前外相特拉斯特拉斯（Liz Truss）爭奪保守黨黨魁。（圖／路透）

▲日媒認為，英國首相不論是蘇納克（Rishi Sunak）或特拉斯（Liz Truss）勝出，都會在美中衝突站在美國這一邊。（圖／路透）

文／中央社

英國保守黨正展開黨魁之爭，但不管是誰勝出，專家認為，美國若是因為台灣與中國爆發衝突，英國首相是唯一會對美國提供前線軍援的歐洲領導人。

日本共同社報導，即將卸任的英相強生（Boris Johnson）領導中間偏右的保守黨，他一直發言力挺維持自由開放的印度太平洋地區，並迅速提供烏克蘭軍援。

這也引發媒體討論，若中國進犯台灣，英國會提供什麼程度的支持。英國「金融時報」3月報導，美國官員曾就此議題與英國官員會面研商。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）是可能接替強生的人選之一。她曾說，自由世界應該聯手協助台灣自我防衛，表示需要從烏克蘭遭入侵吸取教訓，並稱中國對台灣有「誤判」的可能性。

保守黨傳統上對國防立場強硬，在美國干預全球事務時也時常採取同一陣線。

接替強生的新黨魁和新任首相將於9月5日出爐，儘管有幾名候選人把與中國的貿易關係看得極重，包括目前呼聲很高的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak），但無論是誰出線，都可能在中國武力犯台時，出面力挺美國。

不過，共同社訪問的政治評論家表示，英國能夠提供的支援，可能因為後勤上困難，以及俄羅斯持續對歐洲構成威脅受到限制。

若干評論家也指出，基於政治、商業和後勤考量等因素，其他歐洲國家較不可能提供援助，尤其是法國。

但評論家認為，儘管有來自俄國的威脅，加上國防預算緊縮，歐洲國家很可能在未來幾年持續部署印太地區。

美國總統拜登5月說，如果中國試圖犯台，美國願意以軍事捍衛台灣，這番發言和美國長期以來的戰略模糊立場矛盾。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）亞太安全資深研究員葛蘭姆（Euan Graham）表示：「美國希望有可以納入應急計畫的可靠盟友，關鍵國家是日本和澳洲，除此之外，美國在這個區域沒有幾個可以仰賴的國家。」

葛蘭姆表示：「我認為這種情況也會延伸至歐洲，因為它們實在太遠了。」

他認為，華府「最樂觀的預期」是一旦爆發危機，英國會願意派遣「巨大資產」，可能是一艘航空母艦、潛艦或兩棲特遣部隊。

他又說：「但是英國是否有能力派出特遣部隊，取決於俄羅斯局勢。如果英國在亞太地區強力部署，可能會在大西洋形成潛在真空。」

葛蘭姆認為，法國不太可能協助華盛頓，因為巴黎對於加入美國領導的行動向來有一套「極高的判斷標準」，尤其是發生在距離自家那麼遠的地方。

此外，澳洲最近突然取消與法國的巨額潛艦交易，轉而與美國、英國合作打造核動力潛艦艦隊，成立美英澳三方安全夥伴（AUKUS），使得這些國家之間的關係更加複雜。

葛蘭姆指出，由於法國在亞太地區有領土，也有軍事部署，或許會提供後台支援與相關情報。

國際防務情報機構詹氏資訊集團（Janes）亞太區負責人格萊維特（Jon Grevatt）認為，英國至少在一開始時會只限於提供「後端支持，像是後勤」。

但格萊維特表示，有英國現在對烏克蘭的全力支持為證，英國在華府施壓後，可能還是會在台灣有事時，扮演比較位居前線的角色。

不過他也說：「英國軍隊若要前往亞太地區，有重大的後勤挑戰。他們雖然已經擴大了海軍艦隊，但現階段很大一部分仍屬展示性質」。

格萊維特說：「在前進作戰基地或後勤樞紐方面，英國不具備真正強大的能力，將不得不仰賴若干大型運輸船隻和大型飛機來運輸防禦裝備。這個過程將很緩慢且繁瑣。」

格萊維特也不認為其他歐洲國家會有興趣干涉，因為他們與中國都有密切商業連結。

他表示，從過去十年間歐盟國家軍售台灣「微乎其微」就可見端倪。

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