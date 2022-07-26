9歲女孩只有「3歲身形」！阿富汗飢餓人口8個月攀升6成

▲阿富汗飢餓人口攀升6成，世界展望會已於阿富汗設立約40間行動診所，為營養不良孩童提供緊急救治。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

一名女孩因為嚴重營養不良，雖然今年9歲，身形看起來卻只有3歲大，而如此令人心碎的畫面，正在阿富汗各地發生。據統計，當地飢餓人口從去年7月的1400萬，急升6成，至今年3月的2300萬，創下新高，世界展望會正加緊腳步設立行動診所與糧食援助，也邀請各界一同透過飢餓三十捐款來協助。

阿富汗世界展望會會長阿孫莎．查理絲（Asuntha Charles）表示，阿富汗正陷入日益嚴重的人道危機，她在境內難民營遇見的9歲女孩，因為太瘦弱無法跟其他小孩一起玩。當她接受世界展望會的營養治療時，她直視眼睛問，「這個治療可以幫助我像其他小朋友一樣玩耍嗎？」

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她認為，女孩沒說出口的話是「我可以擁有和其他孩子一樣的權利嗎？我還能找回夢想嗎？」這是數百萬阿富汗孩子想說，卻無力說出口的話，他們的童年正在消逝。

▲阿富汗世界展望會會長阿孫莎在難民營遇到許多營養不良的女孩。（圖／台灣世界展望會提供）

1歲半的娜迪亞（Nadia）則是另一名營養不良的孩子，她的祖母道菈特（Dawlat）分享，一家人先是因乾旱搬家尋找生計，住家又被砲火襲擊，「子彈穿過房屋、火箭在兩棟房子中間爆炸、地面強烈震動，我們嚇得趕快逃離房子，幾天後才敢回家，回到家卻發現所有的財物被偷了。」

全家13人只好到境內難民營尋求庇護，由於流離失所，娜迪亞的媽媽一直沒有足夠母乳餵養女兒，導致她的體重只有6.5公斤，遠低於同齡女孩最低標準值的8公斤。當娜迪亞來到展望會設立的行動診所，護理師很快檢查出她患有急性營養不良，需要緊急治療，道菈特感恩地說，「還好有這間行動診所，成為我們的幫助。」

▲▼世界展望會已於阿富汗設立約40間行動診所，為營養不良孩童提供緊急救治。（圖／台灣世界展望會提供）





由於政權轉移與隨後的國際制裁，阿富汗出現金融風暴、急遽通貨膨脹和現金短缺，食物價格持續攀升，世界銀行統計，當地家庭基本生活開銷比去年多40%。阿孫莎．查理絲表示，單在2022年2月，世界展望會就接觸7200名營養不良的兒童，其中32%、約2300名診斷為嚴重或急性營養不良，「不幸的是，這個數字還在增加！烏克蘭衝突造成全球糧價上漲，我們已看到更多家庭被迫嫁年幼女兒，或讓孩子上街打工，好換取一點點食物。」



過去一年，世界展望會已於阿富汗設立約40間行動診所，為營養不良孩童提供緊急救治；也與世界糧食計劃署等國際機構合作，為超過15萬戶家庭提供糧食包。目前阿富汗世界展望會將排除萬難，確保所服務4個西部省份的孩子及家庭獲得幫助，也邀請世界各地的人們響應飢餓三十，幫助阿富汗兒童有機會遠離飢餓，活出希望與夢想。