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漢光38號明模擬共軍犯台　擬邀蔡英文登艦出海視導海空軍實彈操演

▲▼雙聯裝刺針飛彈、復仇者飛彈車。（圖／軍聞社提供）

▲漢光演習明登場。（圖／軍聞社提供）

記者陶本和／台北報導

國軍漢光38號實兵演習25日登場，重頭戲位於蘇澳外海，進行大規模海空軍聯合作戰演練，海軍各式軍艦、空軍IDF、幻象2000與F-16V等，都投入本次操演；而軍方也已邀請總統蔡英文，規劃登上基隆級飛彈驅逐艦出海視導。

漢光38號演習兵棋推演已經在5月份實施完畢，至於實兵、實彈演習將於25日至29日展開；本次演習分為三大部分，分別為「戰力保存、整體防空」、「聯合截擊」，以及「聯合國土防衛」。

依往例，衡山指揮所將於凌晨下達演習指令，便模擬共軍犯台，首先位於西部的部分戰機將進行「戰備轉場」，除了部分主力戰機移往東部，也會由C-130運輸機載運相關零件移往東部地區。在海軍方面，各式艦艇則會緊急出海，前往指定地點集結戰備；陸軍部分，則演練整體防空作戰。

第二天則實施「海空聯合截擊」；第三天則實施陸海空聯合國土防衛、反空機降、全民總力支援作戰、軍民醫療體系整合、關鍵基礎設施防護、聯合反登陸作戰；第四天則實施反空機降、大量傷患救護演練；第五天則是連續反擊、戰力再整補等作業。

本次重頭戲就位於蘇澳外海，執行「大規模海空軍聯合作戰操演」，海軍將實施標準一型防空飛彈、反潛火箭實彈射擊，而海巡署本次也投入演訓，預計射擊鎮海火箭彈；而空軍方面，除了三型主力戰機（IDF、幻象2000、F-16V），另F-5戰機、P-3C等軍會出動。

軍方今年依慣例邀請三軍統帥蔡英文，不過今年規劃讓她登上基隆級驅逐艦出海視導，這是在2018年後，第二次登艦出海。同時，位於台北港、淡水河口的防衛任務，本次軍方規劃聯合反擊作戰，於台北港、八里海灘、淡水捷運站旁進行演練。

▼漢光演習明登場。（圖／軍聞社）

▲▼國家人力現況已預期無法支撐軍隊所需時，部隊轉型與合理的編制勢必得盡早完成調整以對。（圖／軍聞社）

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