陳建仁稱陳時中是「五星部長」：用心、耐心、愛心、信心、謙虛的心

▲民進黨台北市長參選人陳時中、前副總統陳建仁。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

前副總統陳建仁出席民進黨台北市長參選人陳時中的《溫暖的魄力-陳時中的從醫初心》新書發表會時表示，他近日拜訪長老教會，那邊一位理事長告訴他，陳時中是「五星部長」，包括用心、有耐心、有愛心、有信心，以及有謙虛的心。陳建仁說，這就是陳時中，因此用這機會跟陳時中說，「有你真好，台灣有你，大家平安喜樂」。

陳建仁說，今天很高興見證這偉大時刻，當時陳時中要他寫序，他就說這是很有意義的工作。他說，實際上台灣是自由民主國家，常常接受國外媒體訪問，他們覺得台灣防疫做得相當好，問他什麼原因，他則告訴外媒，台灣有很好的治理、公民素質，形成良善的循環。

陳建仁表示，所有防疫團隊扮演很棒的角色，應該要給大家一個熱烈掌聲，除了指揮中心在陳時中帶領下記者可以問好問滿，建立民眾對指揮中心信任，帶來很高的公信力，可以抵抗假消息的侵襲，所以領導很重要，這樣情況下民眾團結是很重要角色。

陳建仁說，昨天有機會拜訪長老教會，有一位理事長說他是「五星級部長」，包括他很用心、有耐心、有愛心、有信心，也有謙虛的心，「這就是陳時中，今天這場主要是跟大家講，有你真好，台灣有你，大家平安喜樂」。