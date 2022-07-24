他高潮卻沒射精！一尿嚇壞就醫　原因曝光

▲醫師解釋「逆行性射精」原因。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

一對中年夫妻最近愛愛時發現，男方達到性高潮時卻沒有排出精液，且完事驚覺排出的尿液是混濁的，嚇得就醫。醫師詢問患者病史，發現他近期動了攝護腺肥大手術，才知這是「逆行性射精」。

「你以為愛愛到高潮時，射精只會向外射嗎？」收治該患者的陳偉傑、羅詩修醫師22日在「泌密會客室」臉書表示， 射精過程需要附睾、輸精管、前列腺、精囊、膀胱頸和尿道球腺的協調和相互作用，而因患者進行過攝護腺肥大手術，刮除了攝護腺腺體，影響到膀胱頸，導致精液逆行反向排到膀胱，尿液中就含有精子與果糖，而變得混濁。

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醫師解釋，「逆行性射精」是怎麼引起的：

►先天膀胱頸結構異常

►影響到膀胱頸的手術，如攝護腺肥大手術

►藥物作用，例如Risperidone，對腎上腺素影響可能會使交感神經緊張誘發，或是精神科藥物Thioridazine造成性功能障礙的問題，其中3分之1產生逆行性射精

►糖尿病引起逆行射精，因為糖尿病是全身性的代謝性疾病，它不僅影響內分泌的功能，還有可能造成血管的損害、陽痿、神經損害等。神經損害常會導致肌肉損害，從而導致逆行射精

▼醫師說，逆行射精患者仍然會有射精動作及性快感。（示意圖／CFP）



醫師指出，男人射精往往會帶來至高無上的性快感，有些人擔心患了逆行射精以後，因為不見精液從尿道口排出，而沒有射精動作及性快感；其實並不用擔心這點，因為逆行射精患者仍然會有射精動作及性快感，只不過射出的精液全都跑進膀胱中去了，通常不會影響性快感。

醫師提到，但射精是人類生殖過程不可缺少的重要步驟，沒有正常、健康的射精會導致受孕失敗，其中逆行性射精會導致0.3-2%的不孕症，雖然看似影響比例低，但對於想懷孕的夫妻來說，還是一項必須解決的問題。

醫師建議，可以到醫院進行相關檢查，目前治療的方式大致分為以下2類：

►藥物：擬交感神經藥物是一種興奮性化合物，可以激起神經傳遞作用，刺激去甲腎上腺素的釋放及激活α-和β-腎上腺素受體，使尿道括約肌閉合，恢復精液順行流動，可惜的是藥物的作用會隨時間效力減弱

►手術：膀胱頸重建手術，將膠原蛋白注射至膀胱頸，或者使用手術取精的方式都有助於受孕

醫師表示，逆行性射精不會影響男性勃起的功能，只是在性交過程覺得沒有精液射出的感覺，並不需要特別治療；但針對糖尿病所致的逆行射精，可根據情況採用藥物來治療改善，多數都是可以恢復正常的。