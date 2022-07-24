嘉義縣環保志工群英會　200志工齊聚秀活力

▲ 111年嘉義縣環保志工群英會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「111年嘉義縣環保志工群英會」在民雄國中活動中心隆重登場，吸引各鄉鎮市環保志工、水環境巡守志工及環境教育志工約200名組隊參賽，本次競賽項目優勝隊將於10月代表嘉義縣至高雄參加環保署舉辦全國賽；縣長翁章梁也親自到場頒獎，大力肯定環保志工守護嘉義縣整潔的努力！

翁章梁形容，所有環保志工都是嘉義縣最重要的「無名英雄」，為嘉義縣默默付出！嘉義縣的施政有兩個基本目標，第一是維持環境清潔，讓大家來到嘉義縣，能感受到縣內環境整潔、不髒亂，第二是維持治安，讓縣民可以在此安居樂業。

翁章梁分享，因此治安與清潔是嘉義縣最重要也最基本的努力方向，在做好兩項基本工作，接下來的目標才是推動嘉義縣的發展，帶領縣民持續往農工大縣前進，希望大家共同努力，更感謝所有環保志工的努力，讓嘉義能變得更好！

此次競賽共分為4個項目，分別為「環保啦啦隊」、「環保金頭腦」、「環境保衛戰」及「資源分類王」，「環保啦啦隊」參賽志工以高齡的阿公、阿嬤居多，利用自己製作的環保道具表演，當音樂開始播放，原本羞澀靦腆的志工們，頓時變得青春活潑，充滿節奏感，忘了年齡的存在。

各項比賽過程中充滿緊張刺激，趣味橫生，「環保金頭腦」知識大考驗，除了比知識還要加上速度。「環境保衛戰」是發揮團隊作戰能力及攻防策略最佳項目；「資源分類王」只要志工日常生活垃圾分類好輕鬆過關沒煩惱。競賽項目讓各隊能發揮團隊合作與其他隊伍相互切磋交流，並從中獲取正確的環保知識，落實於日常生活中。

環保局長張根穆表示，透過志工群英會的競賽項目，以寓教於樂方式輕鬆學習環境新知識更能增進彼此情誼，讓平常在各村里默默為環境付出的環保志工有曝光機會，產生磁吸效應讓更多人願意參與環保行動，一同守護環境。