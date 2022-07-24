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啟動量產？　第二架殲-20雙座原型機現身

▲▼大陸網友公開第二架殲-20雙座原型機於成飛機場準備試飛照。（圖／翻攝自大陸網站）

▲大陸網友公開第二架殲-20雙座原型機於成飛機場準備試飛照。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

作為全球首款雙座型隱身戰機，殲-20BS（暫稱）第二架原型機照片近日在各大軍事論壇公開，代表著該機很可能已脫離技術驗證階段轉向量產。外界普遍認為，殲-20雙座型最大用途就是在未來空戰中成為專業的無人機控制機，由後座飛行員控制多架忠誠僚機，以無人機機群方式編隊作戰。

大陸是在去年10月底公開首架殲-20雙座型的消息，時隔近9個月後網友再曝光第二架原型機，照片明顯看到其機身上斗大「2032」的編號。從該機取消機首的空速管等細節來看，首架原型機已完成基礎的飛行性能試飛，而這一架很可能主要是用來測試包含武器航電雷達在內的各種進階課目的。

對此知名軍事博主「科羅廖夫」撰文指出，對於一種全新類型的機型來說，原型機的數量從1架變為2架是一種「質變」，標誌著這款殲-20大改很可能已經脫離技術驗證機階段，轉而向量產機型的方向發展。

▼疑似殲-20雙座型完成首次試飛照。（圖／翻攝自微博／無恥的古龍迷）

▲▼大陸軍事網站疑似流出殲-20雙座型完成首次試飛照。（圖／翻攝自微博／無恥的古龍迷）

外界普遍認為未來殲-20雙座型的發展將成為無人機指揮機，文章也特別指出，事實上讓五代機指揮無人機的概念很早就已經出現，俄羅斯於2021年就曾提出由蘇-57指揮S-70「獵人」無人機攻擊前線目標的想法，而美國和澳洲也在聯合研製忠誠僚機，藉以解決F-35隱身模式下作戰效率不足的問題。相較於機體修長的殲-20來說，F-35的機體有些短胖，蘇-57的機體則有些扁，兩款戰機都沒有足夠的空間布置第二個座位。

當然除了無人機指揮機的功能外，有評論認為，殲-20BS也相當適合複雜的遠程對地打擊以及電子戰攻擊任務。後座飛行員專門負責操作武器系統或電子戰系統，讓前座飛行員專心於駕駛飛機避開威脅，這將提高任務成功率和戰鬥機的生存能力。同時殲-20BS也比單座型更適合遠航巡邏任務，兩名飛行員在持續數個小時飛行中能互相打氣輪換休息，大幅增加該機的任務彈性。

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