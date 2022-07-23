星宇虧81億被酸敗家　張國煒「1張照片」嗆酸民：我就是敗在這

▲張國煒在臉書正面迎擊酸民。（圖／翻攝自星宇航空臉書）

圖、文／鏡週刊

星宇航空甫開航就遇疫情，累積虧損達81億元，部分網友批他為敗家子，董事長張國煒少見在個人臉書貼出仍在興建中機棚廠照片回擊。

「終於完工了，人家都在問疫情這2年半我們都在幹甚麼，答案就在這裏，錢也花在這裡。人家說我敗家子，是的，我就是敗家在這裡，這個讓大家安全的港口。酸民鍵盤手，你懂嗎？說你就是不懂。沒關係，你不懂我懂就可以。」

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由張國煒一手創立的星宇航空，甫開航就遇到新冠肺炎疫情衝擊，這也讓星宇自開航兩年多以來，累積虧損高達81億元。這也讓部分網友嘲笑他是敗家子，張國煒不甘示弱在個人臉書發文反擊，貼出星宇航空的機棚廠照片，直球對決酸民鍵盤手，展露雖受疫情衝擊，但堅定投入星宇發展的決心。

▲張國煒貼出機棚廠照片回擊網友。（圖／取自張國煒臉書）

據了解，該機棚廠是飛機維護中心，自2021年就開始興建，投資金額約20億元上下，至多可以停放3架飛機，預估今年就能完工。事實上，這2年多星宇確實沒有停下腳步，星宇航空執行長翟健華就表示，疫情期間，星宇仍持續強化剛性需求航點，提供洽公旅客便捷安心的飛航服務。

「隨著近期台灣邊境政策逐步放寬，星宇航空看好下半年旅遊需求可大幅成長，將陸續新增廣體客機A330neo執飛航線及各航線增班。新加坡向來為商務客及家庭親子客熱門航點，期待星宇航空A330neo能為更多往返獅城的旅客帶來最精緻舒適的旅程。」翟健華指出。

據了解，星宇航空現有兩架A330neo執飛曼谷及胡志明市航線，7月28日起正式投入新加坡航線，後續也計劃飛航大阪。星宇航空機隊按規劃穩步擴張，甫於本月中迎來第9架 A321neo 新機，A330neo今年底前將再交付2架，除了使用廣體客機飛航部份航點，星宇航空針對檳城、曼谷、大阪、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉及新加坡航點也將於8月份增班，以配合逐漸回溫的機位需求。



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