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里港警+縣府聯手臨檢小吃店、桌遊店　強力執法舉發16件違規

▲里港警方19日晚會同縣府相關單位稽查小吃店等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警方19日晚會同縣府相關單位稽查小吃店等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

近日疫情有緩和趨勢，里港警分局為避免特殊娛樂場所再度成為防疫破口、同時於暑期積極防制少年兒童涉足不當場所，於昨(19)日晚上，主動會合縣府城鄉發展處、勞青處、消防局及警察局行政科等20餘名人力，針對轄內里港、九如鄉等小吃店、桌遊店、電子遊藝場加強查緝，並積極協助縣府防疫稽查，共舉發違反傳染病防治法、勞基法等案16件。

▲里港警方19日晚會同縣府相關單位稽查小吃店等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

為維護社會善良風俗及保護青少年正向發展，里港警分局持續針對特殊娛樂場所進行臨檢掃蕩，慎防有脫序猥褻、露點表演等不當行為。

▲里港警方19日晚會同縣府相關單位稽查小吃店等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警方19日晚會同縣府相關單位稽查小吃店等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

昨晚，會同縣府相關單位人員等20多人，由分局長鄭頴聰親自帶隊，強力臨檢轄內小吃部、桌遊店、電子遊藝場等特殊娛樂場所，透過聯合稽查勤務，嚴格查緝暴力色情等不法行為、查察有無少年、兒童聚集流連不當場所、店家及少年有無從事違規或不法行為等。

共舉發違反傳染病防治法9件、違反勞基法3件、違反都市計畫法3件及違反區域計畫法1件。警方及縣府透過強力執法手段，積極掃蕩不法、暴力及色情，請各場所負責人務必負起監督責任，切勿以身試法。

鄭分局長表示，為防止青少年發生暴力、吸毒賭博等偏差行為，同時避免特殊娛樂場所成為防疫破口、犯罪溫床，本分局將持續規劃稽查勤務，如發現有違法情事，秉持嚴正執法態度絕不寬待。

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