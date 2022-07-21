國家機器查水表？憲兵隊找上郵政產工關切　撂話「可逮捕平民」

▲台灣郵政產業工會過往曾為爭取勞權前往行政院抗議。（圖／翻攝自臉書直播）

記者李姿慧／台北報導

近來有2名台南憲兵隊便衣憲兵突襲台南郵局，找上台灣郵政產業工會理事長廖迺辰，先是問起台灣郵政產業公會動向，還撂話稱「可以逮捕平民」，又不說明來意。台灣郵政產業工會今(7/21)發聲明質疑憲兵隊代表國家機器，這一走動無異於查水表。

台灣郵政產業工會指出，前日（7/19）下午3時許，兩位來自台南憲兵隊的便衣憲兵，直接來到台南郵局第一投遞股，指名找工會理事長廖迺辰。台南憲兵隊上週託郵務稽查探聽是否認識理事長，隔沒幾天便大搖大擺走進工作場所找理事長，請問工會與憲兵隊何干？

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▲台南憲兵隊找上台灣郵政產業工會關切工運，引發查水表質疑。（圖／台灣郵政產業工會提供）

工會表示，席間二位憲兵問起產工動向，推說是要是長官問起才不會一問三不知，還「關心」起中華快遞是否調薪5千元。最後更說到憲兵原是管軍人的，「但如果高層命令，也可以逮捕平民。」

台郵產業工會質疑，台南憲兵隊登門找產工，到底有何貴幹？近年來國內勞動意識逐漸抬頭，產職業工會之間的交流日益緊密，每有活動必勞勞相挺。憲兵隊派人前來問話不著邊際、故弄玄虛又語帶威脅，是想對國內的工會釋放什麼訊息不成？這可不是管區警察有事沒事就找里長泡茶搏感情的日常活動！憲兵隊代表國家機器，這一走動就無異於查水表。