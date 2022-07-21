駕駛左轉擦撞行人跑了！被質問竟回「沒看到」　網怒轟：鬼遮眼嗎

記者朱祖儀／綜合報導

開車時應該要多注意路況，避開其他車輛和行人，以免發生危險。但一名網友透露，最近騎車在路上竟看到有駕駛不顧行人安全，直接擦撞過去，接著就開走了，他氣得上前追問，沒想到對方卻說「沒看到」，讓他相當傻眼。影片曝光後，網友紛紛怒罵「眼睛沒帶出門嗎？」

▲休旅車擦撞路人。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

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原PO在臉書「爆料公社二社」PO出影片，看到他騎在一輛深色休旅車後方，2人都準備要左轉，當時有一名行人走在斑馬線上過馬路，沒想到休旅車竟不顧對方安危，直接擦撞過去，完全沒有停下來慰問，路人當場傻住停在原地，原PO看不過去隨即騎上前去追問。

原PO見駕駛在前方路口停等紅燈，隨即上前表示，「你差點撞到人耶」，未料對方竟回「什麼人？我沒看到」，讓他超級傻眼，於是決定將影片PO上網，並酸說「一定是沒把手舉起來過馬路，大家過馬路一定要小心…」。

▲駕駛表示沒看到路人。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

不少網友看完影片後，氣炸表示「鬼遮眼了嗎？扯到不行，眼睛是忘了帶出門」、「這是肇事了吧？都碰撞到行人了欸」、「所以說啊，現在過馬路都讓車子的道理，就是怕這種三寶」、「我被這樣輾過腳」、「好恐怖啊！沒注意就去見佛祖了」、「講道理是沒用的，這個當事人可以報案。對方肇事逃逸」、「走斑馬線我都讓汽車，因為不讓只會被撞」。