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獨／蓮池潭風帆船課1死1失聯　39年資歷「國家級」教練身分曝

▲▼高雄蓮池潭水上活動意外，9歲童落水救起無心跳、風帆船教練失蹤。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄蓮池潭水上活動意外，9歲童落水溺斃、風帆船教練失蹤。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄蓮池潭今（20）日下午發生落水意外，一名王姓9歲兒童與風帆船蔡姓教練上一對一課程，結果疑似船隻翻覆，2人都掉落潭中，王童救起時無呼吸心跳，稍早宣告不治，而同行蔡姓教練目前仍失蹤，持續搜救中。據了解，這名蔡姓教練擁有39年帆船相關資歷，更是中華民國帆船協會的國家級教練。

▲▼高雄蓮池潭傳男童溺水意外。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄蓮池潭傳風帆船意外。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，王姓男童今午1點左右，由爸爸帶到蓮池潭跟蔡姓教練進行一對一風帆船課程，原先課程預計2至3小時，但疑似船隻失去平衡翻覆，導致男童與教練雙雙落水，附近進行施工的工人發現有小朋友在水面浮沉，緊急報案。

消防局出動12車33人3艇前往搶救，孩童被救起時無呼吸心跳，經119急救送海總，但被發現時身上並沒有穿救生衣，稍早宣告不治，警消現在持續全力搜救蔡姓教練。

該名蔡姓教練擁有39年帆船資歷，為中華民國帆船協會國家級教練，過去不僅獲獎無數，更曾擔任全運會高雄市帆船代表隊男子組的帶隊教練，也在國小、大學擔任指導教練，不料，竟在蓮池潭上課時發生意外。

▲▼高雄蓮池潭傳溺水意外。（圖／記者吳世龍攝）。

▲▼高雄蓮池潭傳溺水意外。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄蓮池潭傳溺水意外。（圖／記者吳世龍攝）。

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