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美前國防部長建議台灣男女都當一年兵　他揭兩原因：挑釁大陸後果

總統蔡英文22日上午接見大西洋理事會訪問團。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文20日上午接見大西洋理事會訪問團。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

美國國防部前部長艾斯培（Mark Esper）訪台，19日於外交部舉行記者會時，艾斯培對台灣國防政策，他提出4項建議，包含：增加國防預算、強化不對稱作戰、義務役兵役應延長1年以上，並加強後備軍人動員能力。對此，中廣董事長趙少康20日表示，美國出此建議有兩點原因，一是想多賣軍火，二是台海緊張情勢的確升高，兩者蔡政府都難辭其咎，「美國講的話，民進黨要聽！」

艾斯培說明，以他個人觀點，「一中政策」已經沒有用，應該要遠離戰略模糊，美國應該要重新有不一樣的討論，包括向國人重新宣導教育，告訴他們台灣的政策決定，這些政策包括提升國防預算、發展不對稱戰力、延長徵兵制跟兵役，並增強後備戰力及動員能力，要讓美國領袖與政治人物在華府看到台灣人捍衛自己的民主，全球民主陣營也會支持台灣。

對於台灣國防預算，艾斯培認為，應增至和美國一樣，占每年GDP（國內生產毛額）3.2%或以上，具體數字應視台灣國防具體策略和武器系統而定；而與台灣處境相似的國家以色列，則是占GDP5％，整備國防雖昂貴，但若被打或打輸，代價更高。

對此，趙少康表示，美國前國防部長艾斯培率團訪台，對我國軍事部署下指導棋，要台灣「增加國防預算、強化不對稱作戰、義務役應延長為1年以上、強化後備軍人動員能力」。選在這個時候要台灣加強國防，一是想多賣軍火，二是台海緊張情勢的確升高，兩者蔡政府都難辭其咎。

對於美國建議，趙少康指出，操作「抗中保台」成為蔡政府的吸票法寶，導致兩岸緊張又沒有應對方案，只好增加對美軍購，艾斯培建議台灣建立「全民國防」觀念，男女都要當兵，請問蔡英文要不要接受？要不要在卸任前，把義務役期拉長為1年？如果票投民進黨的結果是全民皆兵、兵役延長，信奉「抗中保台」的年輕人接不接受？

趙少康表示，因為怕流失青年選票，一向以美國意見馬首是瞻的蔡英文，這次面對艾斯培的建議，低調得不敢正面回應，總統府只能說 「感謝艾斯培對國防的關心和重視」，蔡英文一方面替台灣製造危機，又不肯提高我們的防衛能力，真是無能又不負責任的政府。

趙少康指出，蔡英文執政後，不斷挑釁中國大陸，讓兩岸陷入兵凶戰危，導致共機擾台次數更加頻繁，綠營還借題發揮，抹紅在野黨。與此同時，民進黨怕失去年輕票源，不敢把募兵制改回全徵兵制，也不敢把4個月的役期延長到一年，只是不斷增加軍購讓國防預算更吃緊，最後把台灣帶入「準戰爭但無兵可用」的險境。

趙少康表示，奉勸民進黨，要務實面對問題，既然決心要「抗中保台」，就要下定決心做充分的準備，不能為了害怕丟掉選票就把延長役期問題丟給下一任總統處理，這樣是非常不負責任的，也提醒蔡英文，不是跟美方開幾場交流會議，拍拍照片發臉書，就聲稱自己有能力「抗中保台」，大內宣對確保台灣安全毫無幫助，只是在自己騙自己及騙騙熱血青年的選票而已。

針對艾斯培的建議，我國防部回應，重大兵役政策形成，宜審慎周延，目前正持續蒐整各界意見研議。至於提升軍費部分，國防部暫無評論。

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