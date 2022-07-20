王欣儀籲設「停電儀表板」　喊話柯文哲「停電別只跟中央互噴口水」

▲北市議員王欣儀籲市府設立「停電儀表板」及「台北停電災情平台」。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

天氣炎熱，全台用電量持續大增，北市不斷發生無預警區域停電事件。對此，台北市議員王欣儀喊話台北市長柯文哲，面對缺電問題「不要只會與中央互噴政治口水，應拿出積極的態度及解決方案」，設立「停電儀表板」與「台北停電災情平台」，務實面對無預警缺電、停電問題，否則受害的還是台北市民。

對於近期台北市發生的停電事故，包括北投區、饒河夜市、仁愛路及民生東路等地區，交通號誌因停電而失效。王欣儀表示，停電了卻不見市府規劃任何因應方案，來防止發生交通事故危及市民安全。

王欣儀補充，也有許多民眾向她抱怨，半夜睡夢中冷氣突然沒了，被熱醒才發現是停電，但被熱醒事小，民眾更擔心的是突然斷電、跳電又復電後造成家電受損，卻面臨求償無門的情況。她痛批，「現在缺電問題真的很誇張，但蔡政府卻只會粉飾太平！」

王欣儀指出，停電、缺電問題是現今民眾最關心的「重大民生議題」，但「柯市府是否有配套措施？還是只會與中央之間互推責任，然後讓問題擺在那邊，繼續束手無策？」她強調，面對缺電問題「不要只會與中央互噴政治口水，應拿出積極的態度及解決方案。」

最後，王欣儀呼籲市府，台北大數據中心應該好好發揮功能，提供市府高層快速掌握停電情形，如有問題發生，相關部門（消防、交通等）都要做好因應，隨時調動支援，設立「停電儀表板」與「台北停電災情平台」，好讓市民存證報災情，再由市府協助向台電交涉補償或索賠。