入伍以「服從」為首要　三軍九校院聯合開訓

軍聞社／記者林澤廷高雄19日電

陸軍司令徐衍璞上將19日主持「中華民國111年三軍九校院聯合入伍訓練軍官班隊開訓典禮」，勗勉全體入伍生秉持「三軍同根同源」的觀念，培養親愛精誠的革命情感，傳承「犧牲、團結、負責」的黃埔精神，期許他們勇於接受挑戰、堅持到底。

開訓典禮上午在陸軍軍官學校北營區司令台舉行，由陸軍司令徐上將主持授槍儀式，各軍事學校（院）長等人應邀觀禮，場面簡單隆重。

授槍儀式後，入伍生宣誓代表引領包括陸、海、空軍官校、國防大學理工學院、管理學院、政戰學院，以及國防醫學院、空軍航空技術學院入伍生齊聲宣誓，展現高昂士氣與決心，以勇於接受挑戰、堅持到底的態度，誓言通過入伍的考驗，發揚「犧牲」、「團結」、「負責」的黃埔精神。 徐司令致詞時表示，軍人執干戈以衛社稷，槍枝所代表的就是保護國家最重要的利器，槍枝的賦予告訴入伍生從今天起開始負責保國衛民的神聖職責。

徐司令接著指出，入伍訓練是由民轉軍的一個淬煉過程，從基本教練、射擊訓練、手榴彈實彈投擲到震撼教育等課程，讓入伍生在最短的時間成為一位頂天立地的軍人。因此，在軍旅中要不怕挫折、不怕困難，堅持信念、理想與價值，勇於接受挑戰。

「入伍生一步一階，步步踏實」，徐司令期勉入伍生，在未來的訓練中，能接受各級幹部的指導，每一個動作都要很扎實，一步一階的接受訓練，並以「服從」為首要，養成每天自省的習慣，在接下來的入伍訓練都可以獲得非常好的收穫，留下人生難忘的回憶。

典禮後，各軍事學校（院）長分別對各校入伍生進行慰勉及精神鼓舞，透過實際的經驗分享、鼓勵與交流，為入伍生加油打氣，期勉他們能順利圓滿完成入伍訓練。