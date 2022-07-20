統一290億收購台灣家樂福　熟客求保留「1區商品」

記者黃翊婷／綜合報導

統一（1216）及統一超（2912）19日深夜11點40分召開重訊記者會，宣布收購台灣家樂福，成交金額290億元。消息傳開後在網路掀起熱議，不少經常到家樂福消費的熟客都很關心一件事，那就是統一接掌家樂福之後，是否還能買到「各國進口商品」。

▲統一收購台灣家樂福。（圖／ETtoday資料照）

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商研院經營模式創新研究所副所長李世珍分析，統一原本持有台灣家樂福40％股權，併購家樂福之後可一次增加340個通路據點，還能為本業的食品製造拓展更多通路，接觸家庭型客群，繼續朝多元型態方向打造全通路領導品牌，穩坐全台零售霸主。

▲網友希望能保留家樂福的各國進口商品區。（圖／翻攝自PTT）

然而，統一收購家樂福的消息傳開之後，在PTT上掀起網友熱議，其中最多人關心的部分是「各國進口商品區」是否能續留，「法國商品要下架了」、「各國進口商品那區希望別變動太大」、「只希望進口產品別變動太大」、「還需要進口商品+1」、「家樂福自有品牌還會進貨嗎」、「其實家樂福自有品牌跟進口商品都很不錯」。

也有不少網友推測，接下來就是統一、全聯、好市多相互競爭的時代，到時消費者恐怕將迎來新一波漲價潮，「哭了，家樂福跟大潤發都要漲價了」、「各位，準備漲價吧」、「悲報，看來定價應該會漲2成」、「以後台灣再也沒有大賣場，只有貴賣場」、「靠北，以後沒有便宜的東西可以買了」。