　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

統一290億收購台灣家樂福　熟客求保留「1區商品」

記者黃翊婷／綜合報導

統一（1216）及統一超（2912）19日深夜11點40分召開重訊記者會，宣布收購台灣家樂福，成交金額290億元。消息傳開後在網路掀起熱議，不少經常到家樂福消費的熟客都很關心一件事，那就是統一接掌家樂福之後，是否還能買到「各國進口商品」。

▲▼直擊家樂福中和店現況。（圖／記者陳以昇攝）

▲統一收購台灣家樂福。（圖／ETtoday資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

商研院經營模式創新研究所副所長李世珍分析，統一原本持有台灣家樂福40％股權，併購家樂福之後可一次增加340個通路據點，還能為本業的食品製造拓展更多通路，接觸家庭型客群，繼續朝多元型態方向打造全通路領導品牌，穩坐全台零售霸主。

統一收購台灣家樂福，網友希望保留進口商品區。（圖／翻攝自PTT）

▲網友希望能保留家樂福的各國進口商品區。（圖／翻攝自PTT）

然而，統一收購家樂福的消息傳開之後，在PTT上掀起網友熱議，其中最多人關心的部分是「各國進口商品區」是否能續留，「法國商品要下架了」、「各國進口商品那區希望別變動太大」、「只希望進口產品別變動太大」、「還需要進口商品+1」、「家樂福自有品牌還會進貨嗎」、「其實家樂福自有品牌跟進口商品都很不錯」。

也有不少網友推測，接下來就是統一、全聯、好市多相互競爭的時代，到時消費者恐怕將迎來新一波漲價潮，「哭了，家樂福跟大潤發都要漲價了」、「各位，準備漲價吧」、「悲報，看來定價應該會漲2成」、「以後台灣再也沒有大賣場，只有貴賣場」、「靠北，以後沒有便宜的東西可以買了」。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
籃球一哥夜摟綜藝咖女星！　「帶回飯店」備戰亞洲盃全直擊
林百里妻遭詐5000萬　竟是好姐妹「精心布局」用小畫家釣魚
統一集團290億吃下台灣家樂福持股　每股約65元！明年中交割
即起騎車、散步免戴口罩！防疫新制一次看　達1條件擬「再放寬」
企業財報佳　美股收高754點！台積電ADR漲逾3%

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

防疫措施放太快奪7千命！　專家轟是「人禍」

統一290億收購台灣家樂福　熟客求保留「1區商品」

沈政男示警「若超過這數字」：代表BA.4、BA.5在社區流行了

棄口罩可惜！台大醫示警國內將爆BA.5疫情　規模難預測

「東京我回來了！」他PO這照片吸2.2萬讚　台人激動：快忍不住

即起騎車、散步免戴口罩！防疫新制一次看　達1條件擬「再放寬」

高鐵臨停區羞見「18禁英譯」　網回：阿翔解釋了一切！萬人笑翻

今午後雷雨區曝！「類熱浪」明起6天襲台　挑戰今年最高溫

陌生男贊助隆乳費「哥怕妳自卑」　台中正妹被說胸前脂肪少氣炸

初戀妹抓包曖昧！男友吞一球衛生紙「證明純友誼」　網：湮滅證據

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

3類人「口罩鬆綁」！　即日起騎機車可免戴罩

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

還原行兇路線與第2現場！　李鴻淵放過廠長原因曝光

防疫措施放太快奪7千命！　專家轟是「人禍」

統一290億收購台灣家樂福　熟客求保留「1區商品」

沈政男示警「若超過這數字」：代表BA.4、BA.5在社區流行了

棄口罩可惜！台大醫示警國內將爆BA.5疫情　規模難預測

「東京我回來了！」他PO這照片吸2.2萬讚　台人激動：快忍不住

即起騎車、散步免戴口罩！防疫新制一次看　達1條件擬「再放寬」

高鐵臨停區羞見「18禁英譯」　網回：阿翔解釋了一切！萬人笑翻

今午後雷雨區曝！「類熱浪」明起6天襲台　挑戰今年最高溫

陌生男贊助隆乳費「哥怕妳自卑」　台中正妹被說胸前脂肪少氣炸

初戀妹抓包曖昧！男友吞一球衛生紙「證明純友誼」　網：湮滅證據

美魔女靠「小畫家」就拐走5億　手法曝光

統一砸290億收購家樂福、萬海今除權息　財經HOT 5一次看

美女主播花萬元算命 迷信1方法求挽回男友…結果「換來2年陰霾」

防疫措施放太快奪7千命！　專家轟是「人禍」

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光　大街甜蜜互動全被拍

真的熱死人！　葡萄牙熱浪12天1036人死亡

統一290億收購台灣家樂福　熟客求保留「1區商品」

不只林百里妻被騙！美女單親媽剝皮40名媛　手法如「創造安娜」

「心事最多」星座Top 3 ！　第一名總說沒事，情緒敏感最難觸摸

籃球一哥夜摟綜藝咖女星！備戰亞洲盃「帶女友回飯店」街頭交纏照曝

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

生活熱門新聞

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

一夜4次！他激戰3天「下面慘了」急奔急診室

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

她點外送備註挑釁早餐店！餐點曝光網愣

下班帶傘！18縣市豪大雨特報

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

即起戶外散步、騎車免戴口罩！防疫新制一次看

情侶吵架「用身體付房租」！他吐驚人秘密

「類熱浪」明起6天襲台　挑戰今年最高溫

「東京我回來了！」　他PO這照片吸2.2萬讚

「散步可脫口罩」網嗆擾民：逛百貨也免戴？

農曆七月鬼門開　命理師曝13大旅遊禁忌

更多熱門

相關新聞

統一集團吃下台灣家樂福　每股約65元

統一集團吃下台灣家樂福　每股約65元

統一企業、統一超商19日深夜在台灣證券交易所召開重大訊息記者會，宣布以新台幣290億元向法國家樂福回購台灣家樂福60%股份；此交易尚需取得公平交易委員會審核許可，交割日期預計在2023年中。

統一集團併台灣家樂福　公平會：2面向審查

統一集團併台灣家樂福　公平會：2面向審查

即／統一宣布290億收購家樂福　深夜直播衝上2600人

即／統一宣布290億收購家樂福　深夜直播衝上2600人

統一、統一超拿下家樂福340個據點　穩坐全台零售霸主

統一、統一超拿下家樂福340個據點　穩坐全台零售霸主

統一斥資290億併購台灣家樂福六成股權　多元型態打造全通路品牌

統一斥資290億併購台灣家樂福六成股權　多元型態打造全通路品牌

關鍵字：

統一家樂福

讀者迴響

熱門新聞

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

快訊／統一、統一超重訊！確定收購家樂福「成交金額290億元」

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

桃竹苗限定！16隻布偶貓、英短開放認養

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

桃園1家8口花蓮戲水　爸救2愛女溺斃

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

一夜4次！他激戰3天「下面慘了」急奔急診室

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

自慰挑早上or晚上好？網羞推「這時間」：體力透支了

即／統一宣布290億收購家樂福　深夜直播衝上2600人

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

愛莉莎莎騙跟別人交往！三原怒離席：沒法接受

瘦子小孩性別公開！親友群開趴「全場high到暴動」

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面