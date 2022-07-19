影片曝！ 親俄民兵稱打下「敵機」　機尾殘骸一看糗了

Russian war correspondent Yevgeny Poddubny published a video over night which he said shows Russian/LNR air defenses destroying a target over Alchevsk. It appears that Russian air defenses shot down its own Su-34 bomber. https://t.co/qTxccwJRua https://t.co/fVEvBoUy21 pic.twitter.com/RmBDCrRyJ3 — Rob Lee (@RALee85) July 18, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

俄國發動侵烏戰爭至今近5個月，烏東戰事進展緩慢，俄國戰地記者日前發布一段影片，指出親俄民兵在盧甘斯克州使用防空飛彈系統成功擊落敵機；然而另一支影片中，目擊者在現場拍到的戰機殘骸，機尾卻有「俄羅斯空軍」（俄語簡稱：ВВС，Военно-воздушные силы России）標示，疑似誤擊俄軍的Su-34戰機。





▲被擊毀的戰機尾部寫有「俄羅斯空軍」。（圖／翻攝推特「@RALee85」）

美國智庫「外交政策研究所」（FPRI）主研俄羅斯國防政策、戰情的資深研究員羅伯李（Rob Lee）在推特分享一段影片表示，俄國戰地記者帕度布尼（Yevgeny Poddubny）聲稱親俄民兵利用俄製S-400防空飛彈系統擊落烏軍戰機，結過原先的捷報被後來一段影片打臉。

第二段影片顯示，尋獲遭擊落的飛機後，發現機尾為雙引擎配置，並塗有「俄羅斯空軍」字體，親俄民兵疑似是精準擊落自家老大哥的Su-34戰機。

網友紛紛留言，「好了，這下有迷因可看了」、「真的瘋起來連自己人都打」、「笑死，我請大家一人喝一杯伏特加」、「『指揮官，我有好消息，和...沒那麼好的消息。好消息是，我們摧毀了目標』，『那沒那麼好的消息呢？』，『...』」





