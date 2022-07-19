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2男240萬買虛擬幣　交易後2同夥搶回現金！衝機場落跑前落網

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區2名男子帶著借來的240萬，與賣家派來的男子相約交易虛擬貨幣，沒想到交易結束後，另2名同夥早就埋伏在旁，直接朝男子噴灑辣椒水後搶走全部現金後逃逸；警方獲報成立專案小組鎖定4名犯嫌，其中2人正準備從桃機飛往柬埔寨時遭逮捕，隨後再逮捕另2人，訊後依強盜罪移送新北地檢偵辦。

▲▼陳男下車準備到白車內交易，范姜男及金男戴安全帽搶走240萬，蔡男在入境大廳被警方逮捕，趙男登機後被揪下飛機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲陳男下車準備到白車內交易 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，13日晚間6時許，21歲陳姓男子受老闆委託，與38歲蔡男、26歲趙男相約在新莊區新知五路賣虛擬貨幣，雙方一前一後停好車，陳男從後車走進蔡男的白色BMW車內交易，完成後取得240萬現金下車返回車內時，遭戴著安全帽的38歲范姜男及25歲金男噴灑辣椒水後搶走全數現金，事發後3小時才報警。

▼范姜男及金男戴安全帽搶走陳男（前一）的240萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男下車準備到白車內交易，范姜男及金男戴安全帽搶走240萬，蔡男在入境大廳被警方逮捕，趙男登機後被揪下飛機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

范姜及金男得手後竟然又開車與蔡、趙2人會合，4人根本預謀買賣成功後要搶回240萬元，當晚4人分別開2部車到高雄，翌日蔡、趙訂了2張飛往柬埔寨的機票，15日開車前往桃園機場出境，警方在機場出境大廳逮捕蔡男，再逮捕已經登機的趙男。

▼蔡男在入境大廳被警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男下車準備到白車內交易，范姜男及金男戴安全帽搶走240萬，蔡男在入境大廳被警方逮捕，趙男登機後被揪下飛機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方又鎖定范姜及金男，循線再逮捕2人；4人到案後異口同聲地說，240萬均分後，因積欠債務，都將錢還款殆盡，警方也懷疑這項說詞，訊後依強盜罪將4人移送新北地檢署偵辦，新北地院後續將蔡男裁定收押，其餘3人10萬元交保。

▼趙男登機後被揪下飛機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男下車準備到白車內交易，范姜男及金男戴安全帽搶走240萬，蔡男在入境大廳被警方逮捕，趙男登機後被揪下飛機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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