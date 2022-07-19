沒放在心上！林佳龍：希望基進年輕人繼續批判、接受別人的批判

▲民進黨新北市長參選人林佳龍。（圖／翻攝林佳龍臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

基進黨三民區市議員參選人張博洋17日批評民進黨新北市長參選人林佳龍消費恩恩案，連內部酸「噁心」的對話都接連流出，最後被解除職位，連同基進黨主席陳奕齊一起道歉。對此，林佳龍18日深夜發文表示，他沒將事情放在心上，「希望他和一些基進的年輕朋友們能夠不斷的批判和自我批判，也樂於接受別人的批判。」

林佳龍18深夜以「真相與品格」為題表示，他17日被媒體提問，在脈絡下回答當選市長，將會公佈恩恩案的真相；他認為，恩恩爸是一個規矩的上班族，沒有任何一個平凡的老百姓，會希望走向對抗政府的路，「這是何其辛苦的事，這也讓我想起洪仲丘案」，因此追求社會事件的真相是必然，代表社會有是非，重視公義。

▲台灣基進高雄市議員參選人張博洋。（圖／記者屠惠剛攝）



「追求真相不是為了批鬥，而是為了不再犯同樣的錯」，林佳龍表示，恩恩事件他本來是從旁關心的角色，如今他要參選，透過民主程序成為一個權力者，因此必須對人民展現立場，「當權力者掌握真相，對社會揭櫫事實，便是基本義務，這個過程，社會也會檢驗權力者的品格，跟危機處理的態度和能力。」

林佳龍說，他18日接到陳奕齊表達歉意的電話，但他完全沒將張博洋的發言放在心上，也請陳轉達他的勉勵，「希望他和一些基進的年輕朋友們能夠不斷的批判和自我批判，也樂於接受別人的批判」，因為他年輕時衝撞過體制，很了解年輕人面對社會不公不義的心情，「我們衝撞，總是因為內心懷抱一點理想的火苗，這不該熄滅。」

林佳龍認為社會該持續關心恩恩爸追求真相的過程，因為恩恩爸不放棄的身影，讓大家看見體制的缺失，以及權力者面對自己的價值觀，在私利和公益之間的拔河會做出怎樣的抉擇。

最後，林佳龍表示，恩恩案已是無法忘記的不幸事件，台灣社會若能再次反思關於對「誠實」與「品格」的重視，台灣人的集體意識才能再向上提升，恩恩的離開也才能轉換成社會的大愛。

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