台灣基進不知道林佳龍腦袋裝什麼　鄭運鵬緩頰：不應該視他們小綠

▲台灣基進高雄市議員參選人張博洋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍日前宣示，如果他能擔任新北市長，第一件想做的事情，就是公布恩恩事件新北市政府包括錄音檔案等所有資料，民進黨立委鄭運鵬表示，他的想法會和林佳龍一樣，不能因為台灣基進和民進黨光譜類似，就認為他們應該全盤接受民進黨人士的看法和政策。

台灣基進高雄市議員參選人張博洋17日晚間在臉書指出，疫情造成不幸，大家都很難過，政府疏失造成嬰兒死亡，事後卸責推諉，大家也都很憤慨，但是把這件事跟自己的選舉結合，真的不知道這種人腦袋都裝什麼。

對此，鄭韻鵬稍早在臉書說明，如果他參選新北市長，對恩恩案的做法會和林佳龍一樣，新北市長侯友宜侯友宜選擇吃案，自己會選擇公開資訊，不要讓悲劇重複，也不要讓新北市消防和衛生局同仁背政治黑鍋。

鄭韻鵬指出，不同的政黨和政治人物，對每一件事情的看法和選擇不同，這很正常，不能因為基進黨部分主張和民進黨光譜類似，就認為他們應該全盤接受民進黨人士的看法和政策，也不應該視為就是小綠，大家可以互相尊重，一起進步。

鄭運鵬也說，每一個新創政黨都有陣痛期，民進黨在創黨之後，也是在內部的爭議當中，一步一步地把合議制的架構和文化建立起來，「過去只要新政黨的朋友詢問我，我都會盡量分析提供他們參考」。

鄭運鵬表示，今天很多媒體在分析民進黨全代會後，新的權力架構偏向誰，他就告訴大家，合議制下對於提名條件可以各抒己見，但是初選制度就是合議下的共識，既然是共識就不會因人設事，才能讓提名後大家心服口服團結勝選，所以去分析哪位常委是誰的人馬，一點意義都沒有。

鄭運鵬也說，他認為台灣基進才剛草創，和大家想像中的政治政策主張有落差，這很正常，草創時期大家應該可以給予建議、多多鼓勵。