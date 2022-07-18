在台港人打造！翻閱紙本報儀式感　「備份香港」百份剪報一次展出

▲文化總會攜手在台港人，打造《備份一座城市BACK UP HONG KONG》特展。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

文化總會攜手在台港人，留住香港最終章，打造《備份一座城市BACK UP HONG KONG》特展，以香港蘋果日報為主軸來「備份香港」，現場向世界各地港人搜集來122份報紙策展，讓民眾重新體會翻閱紙本報的儀式感，更能同步在雲端備份、分享，接棒傳遞精神；也讓生活在自由土地上的人們不忘記香港的榮光。

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▲▼現場向世界各地港人，搜集來122份報紙策展。（圖／記者林育綾攝）

《備份一座城市》特展即日起在文化總會1樓城南空間展出，團隊提到，之所以用《港蘋》作為策展主軸，也是因為去年該報停刊後，香港人都非常不捨。由於過去香港十分重視新聞自由，無奈許多媒體可能立場跟政府一致，《港蘋》成為最後一份擁有新聞自由、跟自由民主最靠近的紙媒體，收掉後，港人們對于自由不捨，也對香港過去的繁榮不捨。

加上展覽希望展出的物件是有觸感、可被觸碰的，雖然香港這一兩年也有很多媒體停止運作，但《港蘋》是指本報紙，可以拿出來看，又歷史悠久，見證20多年來香港的興衰，因此選擇以它呈現。對團隊來說，《港蘋》和台灣蘋果日報也是完全不同的媒體，在意義上截然不同，因此無法混為一談。

▲從前報紙必須拿在手上看，整個打開很佔空間，展覽也呈現出這樣的體驗。（圖／記者林育綾攝）

團隊提到，從前報紙必須拿在手上看，整個打開很佔空間，所以在搭捷運的時候，常常要嘛跟旁邊的人一起看，或是偷看別人拿在手上的報紙，因此展覽中也想呈現這樣的回憶，讓大眾回味和體驗。

現場展出上百份香港蘋果日報，都是從民間搜集，由世界各地的港人捐出，再以四個區域搭配裝置藝術呈現。其中一區展示香港過去20多年最驕傲的時刻，包括香港出現桌球世界第一、首間兒童醫院啟用等事件，都在報紙中呈現。

▲民眾也可以從報架上拿出來，放在桌上讀報，保留了翻閱紙本報紙的儀式感。（圖／文化總會提供）



而民眾也可以從報架上拿出來，放在光桌上讀報，保留了翻閱紙本報紙的儀式感；一旁也有QR code，讓人可以用手機備份，再分享出去，呼應《備份一座城市》的精神，四面八方來到展覽的人們，也成為備份並傳遞的一份子。

另外香港關鍵的遊行、雨傘革命、大小社會運動等事件，展覽中也能一目瞭然，尤其《港蘋》後來也製作出有標語的報紙，讓民眾可以直接拿著現成的香港蘋果日報，去遊行表達立場。

▲《港蘋》後來也製作出有標語的報紙，讓民眾可以直接拿著現成的報紙，去遊行表達立場。（圖／記者林育綾攝）

▲▼《港蘋》紀錄香港從繁榮到為民主奮鬥，在展覽中也能一目瞭然。（圖／記者林育綾攝）



為了紀念《港蘋》熄燈，也特別做了裝置藝術來呈現。由於《港蘋》的最後一天，許多民眾聚集在報社大樓外面，手機亮起燈、舉起手，對報社裡頭的人表達支持與聲援，而當時在裡面的記者知道後，也把光照回來，互相映照的畫面，成為具有時代意義的感動。

為了把這畫面投射出來，此次展覽特別打造一座宛如隧道的裝置藝術，當民眾走進隧道底部，可以試著用手機照射，裡頭特別用吸光油墨印上《港蘋》報社大樓，當接收手機照射後，再移開光線，油墨會有螢光出現，彷彿重現當時的情景。

▲展覽特別打造裝置藝術，讓民眾走進隧道，以手機燈光照射吸光油墨，重現報社大樓熄燈最後一日情景。（圖／記者林育綾攝）



▲一旁也有QR code，讓人可以用手機備份，再分享傳遞出去。（圖／記者林育綾攝）

《備份一座城市》將於7月19～8月21日，在文化總會城南空間NO. 1展出，文總表示，這是一場集眾人之力的展覽，也象徵港人無論身在何處，仍以各自的方式記得香港，期盼著有一天能再度眾志成城。

《備份一座城市BACK UP HONG KONG》

展期｜7/19（二）- 8/21（日）

時間｜10:00-17:00（週一休館）

地點｜文總城南空間NO.1

地址｜台北市中正區重慶南路二段15號