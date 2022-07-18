鍾東錦自爆黑歷史　朱立倫堅持不提名：清白參選黨紀無人能改變





▲苗栗縣議長鍾東錦日前開記者會，抗議黨中央的提名規劃。（圖／記者黃孟珍攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨苗栗分裂未解，國民黨主席朱立倫昨日親自主持黨部主委交接，以前縣長劉政鴻取代不願退選又自行公開黑歷史的議長鍾東錦。朱今（18）日重申，黨有黨紀，鍾也清楚無法提名的理由，而黨紀的規定不是任何人可以改變，國民黨提名必須按照清白參選的規範，更是秉持民主社會原則。

朱立倫說，這是國民黨共同打拚的日子，在前縣長傅學鵬、立委徐志榮、陳超明以及苗栗鄉親的見證下，一起力挺苗栗縣長提名人謝福弘。謝福弘從基層出身，他一步一腳印，在水利會、水利處為苗栗縣民打拼，他是國民黨忠貞的同志，絕對清廉、勤政、愛民，所以國民黨堅決力挺。

朱立倫說，感謝每一位在國民黨最艱困的時刻挺身而出，承擔責任的同志。但他必須嚴肅地說，鍾東錦是國民黨同志，大家都非常感謝他過去的付出，但黨章、黨紀的規定不是任何人可以改變的，國民黨的提名必須按照「清白參選」的規範，這不單只是苗栗的問題，這是全國的問題，更是台灣今天民主社會大家所堅持的原則。

朱立倫強調，國民黨是個大家庭，我們不到最後關頭，絕對不會放棄任何一個同志！所以我會以身作則，也拜託所有人跟我一起努力，把所有同志團結回來，我相信我們一定能做得到。