最美發言人半夜跪地膝蓋動不了！　痛到飆淚急打119：是產後後遺症

▲國民黨發言人李明璇膝蓋出狀況。（圖／翻攝李明璇臉書）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨發言人李明璇透露產後身體狀況，前天半夜在家以蹲跪姿擦地板，卻讓右膝蓋痛到動彈不得，動一下就飆淚，讓先生嚇了一大跳，只好請119救護員來協助判定，初步確認不是骨折和脫臼，可能是關節錯位，之後也到骨科診所檢查，好在沒有大礙。

李明璇今年1月產下1女，半年前生產的痛還心有餘悸，而產後面臨的身體變化，大到令她驚訝，原本一直認為自己年輕，身材什麼的恢復得很快，但其實每一個女人只要經歷生產，都有「後遺症」，因為身體把「最好的營養」都給了孩子。

李明璇說，她生產都沒哭，還是醫生認證能笑著生小孩的媽媽，結果前天跪在地上擦地，卻讓她痛到哭出來，去骨科診所檢查，好在只要「吃藥、打針、補鈣、補各種營養」就好了。

李明璇表示，生了小孩之後，常常感覺膝蓋酸軟，有時候走到一半還會差點摔跤，醫生說是膝蓋在孕期負荷大，身體重心因為撐大的孕肚，容易骨盆前傾，而膝蓋受力不平均，加上鬆弛素的作用，讓關節穩定度變差，抱小孩、提重物都會對關節是負擔。不過，回到家，看到孩子笑眯眯的伸手討抱，那些劇痛又算什麼呢？她又馬上恢復元氣、燦笑著擁抱女兒，「這句話是真的：『痛著微笑，只有媽媽能做到』」。