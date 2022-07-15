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社會 社會焦點 保障人權

行刑式槍擊4死案！賴家人重返現場招魂　忍悲帶女兒回家

記者唐詠絮、陳韻如／南投報導

南投康建生技公司昨（14）日發生駭人槍擊案，造成4死1重傷悲劇，而創辦人賴敏男目前仍在加護病房搶救中。其中兩名死者家屬今下午1時許陸續回到事發現場招魂，一直到下午5時許，賴男家屬才回到現場為女兒賴彥予招魂，帶著心愛的女兒回家。

▲▼ 南投康建生技4死，賴家人回到現場招魂 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲南投康建生技4死，賴家人回到現場招魂 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼南投康建生科公司發生4死槍擊命案，家屬返回現場招魂。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼南投康建生科公司發生4死槍擊命案，家屬返回現場招魂。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼南投康建生科公司發生4死槍擊命案，家屬返回現場招魂。（圖／記者唐詠絮攝）

死者課長劉慶杉的女兒今下午1時許先抵達事發現場招魂，擲筊2次後獲得爸爸允杯，整個過程女兒低頭不語，神情哀戚。而另名死者張嘉綺的子女隨後也抵達現場，子女努力忍著即將潰堤的眼淚，不斷哭喊「媽媽，我們來帶您回家，跟我們回家」，擲筊3杯才獲得聖杯，場面十分哀戚。

▲▼ 南投康建生技4死，賴家人回到現場招魂 。（圖／記者唐詠絮攝）

一直到下午5時許，賴董家屬才跟著師父回到現場，替女兒賴彥予招魂，準備帶著心愛的女兒回家，而即使家屬都戴著口罩著口罩，也難掩哀傷神情。

據悉，犯嫌疑似是使用裝有消音器的手槍槍殺5人，其中創辦人賴敏男的弟弟賴鋕卿、園藝科長劉慶杉在廁所內被反銬、頭部中彈身亡；創辦人的女兒賴彥予、女主任張嘉綺則是陳屍辦公室內，只有賴敏男子彈卡在腦部肌肉，幸運撿回一命。

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