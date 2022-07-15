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大陸 大陸焦點 特派現場

短裙妹私帶零食餵小鹿「被踢飛」投訴園方　陸網友：怎不踢一下腦袋

記者魏有德／綜合報導

一名女孩13日前往河北秦皇島野生動物園遊玩，在自駕園區時看到路旁小鹿很可愛，便違反規定下車，拿著自身攜帶的零食想要餵食小鹿，沒想到，這頭小鹿非但不領情，反而還出腳踢向蹲在地上餵食的女孩，女孩手中零食被踢飛，嚇得退了好幾步。事發後，女孩投訴動物園想討公道，反遭大陸網友群嘲，「小鹿怎麼不踢一下女孩腦袋？」

▲短裙妹違規下車餵鹿，反倒被小鹿把手中零食踢飛。（圖／翻攝微博）

▲短裙妹違規下車餵鹿，反倒被小鹿把手中零食踢飛。（圖／翻攝微博，下同）

動物園回應，園區明文規定，只有停車場周邊才可以下車參觀，野生動物園園區佔地很大，工作人員不可能隨時注意所有遊客，同時，園區有很多明顯的標誌，禁止私自攜帶食物投餵動物，「這個（餵食遭動物攻擊）是跟他們（遊客）本身的素質有關係。」

▲短裙妹違規下車餵鹿，反倒被小鹿把手中零食踢飛。（圖／翻攝微博）

現場畫面顯示，這名身著短洋裝的年輕女孩先是慢慢靠近路旁的一頭小鹿，一邊將手上的零食朝小鹿遞了過去，這時，小鹿搖著頭並未理會女孩，女孩便蹲在小鹿面前，想要再度嘗試餵食。不料，這頭小鹿突然舉起前腳，一腳踢飛女孩手中的零食，隨後又一腳作勢要踢人，嚇得女孩連忙起身往後退。

女孩被動物襲擊後，將影片放在微博上投訴園方，沒想到，違規在先的女孩卻引起大陸網友一陣圍剿。網友紛紛表示，「怎麼不踢一下腦袋？」；「小鹿：媽媽說下車餵我的人直接踢臉」；「鹿都知道不能亂吃東西」；「小鹿只是想跟你打招呼」。

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