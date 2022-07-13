德州小學21死影片曝！兇手開槍「警轉身狂逃」　到處閒晃還看手機

▲在槍手闖入教室不久後，警方就已經抵達現場，卻耗費超過1小時，才採取實際行動。

記者吳美依／綜合報導

美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）羅伯小學（Robb Elementary School）5月24日發生血腥槍擊案，造成19名小學生及2名老師喪命。根據媒體12日獨家釋出的監視器畫面，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）闖入教室掃射的幾分鐘後，員警就已抵達，卻在走廊閒晃交談，看手機、使用乾洗手液消毒，甚至在兇嫌開槍時，嚇得轉身逃跑。

當地媒體《奧斯汀美國政治家》（Austin-American Statesman）取得畫面後，剪輯數個關鍵片段，並且刪去了孩童的尖叫聲，搶先官方釋出影片。

▲影片約4分40秒處，拉莫斯持槍進入校園。（圖／翻攝自YouTube／Austin American-Statesman）



▲拉莫斯突然開槍，警方嚇得往反方向逃跑。（圖／翻攝自YouTube／Austin American-Statesman）

▲員警看手機、使用乾洗手液消毒。（圖／翻攝自YouTube／Austin American-Statesman）

▲槍手闖入教室超過1小時，特警仍在外頭，遲遲沒有採取行動。（圖／翻攝自YouTube／Austin American-Statesman）

上午11時33分，拉莫斯持槍走入校園大廳，闖入教室開槍2分半鐘。至少11時36分左右，數名制服員警就已抵達，卻在教室外晃來晃去，他們試圖尋找教室鑰匙，又花費了不少時間，後來才發現的門根本沒上鎖。不久後，全副武裝的特警到場，卻仍遲遲沒有動作，直到12時50分依然守在外頭。

拉莫斯遭擊斃前，已經奪走21條人命，而這部影片進一步證實，正當心急如焚的家長被擋在校門外，無法進入拯救孩子之際，執法人員距離槍手僅有幾步之遙，卻未能採取立即行動，阻止這場大屠殺。罹難者家屬及廣大民眾怒不可遏，他們指責警方未能善盡職責，應該為此被究責、懲處甚至開除。

《商業內幕》等外媒指出，監視器畫面原訂17日由德州議員提供罹難者家屬私下觀看，卻被媒體提前取得並且釋出。調查單位坦言，尤瓦爾迪警方的應對方式「拙劣且失敗」，美國司法部也已經介入調查失職行為。