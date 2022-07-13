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立委集體涉貪「還有漏網之魚」　SOGO案再爆11人

前時代力量黨主席徐永明分文未到手，一審仍被依貪汙罪重判7年4個月，褫奪公權3年。

▲前時代力量黨主席徐永明分文未到手，一審仍被依貪汙罪重判7年4個月，褫奪公權3年。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

7月6日，台北地院針對朝野立委集體向太流前董座李恆隆索賄案進行宣判，立委蘇震清、廖國棟、陳超明三人均遭重判，另最受矚目的是形象清新、曾任時代力量黨主席的徐永明，即便分文未到手，仍被依《貪汙治罪條例》的期約收賄罪判刑七年四個月，而被控充當白手套的前趨勢民調公司總經理吳世昌不具公務員身分，但在法庭上砲轟檢方構陷，不但被視為共犯，更遭法官以犯後毫無悔意重判六年六個月。

除了蘇震清、廖國棟、陳超明及徐永明中箭，本案尚有11名立委與監委遭波及，至今未曝光。本刊調查，檢調早從2015年即上線監聽此案，至全案偵結起訴的6年期間，獲悉李恆隆一度鎖定10位各黨派立委希望他們加入，助他奪回SOGO，最令人驚訝的是，負責拉攏立委的中間人，有人回報已「拜託」成功，其中是否涉及不法？仍有待深入追查。

李恆隆（前）在檢方偵查階段坦承犯行並轉成汙點證人，一審獲判緩刑，免於入監。

▲李恆隆（前）在檢方偵查階段坦承犯行並轉成汙點證人，一審獲判緩刑，免於入監。

卷證資料顯示，為了加強公聽會陣容向官員施壓，李恆隆靠著自己的人脈，與各黨派立委建立直接聯繫管道，就連蘇震清與助理余學洋，以及廖國棟的助理丁復華，也大力協助拉攏其他立委，在電話中紛紛向李回報，已「成功拜託」其他立委幫忙，彷彿在搶功，殊不知這些對話已全被檢調掌握。

SOGO百貨獲利驚人，堪稱金雞母，多年前爆發經營權之爭，李恆隆疏通立委，盼施壓經濟部以奪回公司。

▲SOGO百貨獲利驚人，堪稱金雞母，多年前爆發經營權之爭，李恆隆疏通立委，盼施壓經濟部以奪回公司。

李恆隆在尋求立委支持的過程中，曾以電話向一名大砲級的藍營立委主任宣稱：「我是有認識幾個啦，其中還有一、兩個委員欠我很多錢，會不會還是一回事，我也沒叫他還，我只是說就是我對他的恩惠啊，我抖出來，他也不好看，所以他表面上對我要言聽計從啊。」

立委蘇震清被控收受李恆隆2,580萬元賄款，遭台北地院依貪汙罪判刑10年，褫奪公權5年。

▲立委蘇震清被控收受李恆隆2,580萬元賄款，遭台北地院依貪汙罪判刑10年，褫奪公權5年。

此外，李恆隆還在電話中說，希望找到黨鞭級的委員幫忙，官員才會尊重，並說希望幫忙的委員最好具有法律背景，如果是律師出身的更好，期間擔任白手套的郭克銘曾推薦一位出身法律世家的立委，但李恆隆卻挑三揀四，不是嫌對方的口才不好，就是知名度不夠，頻頻打槍該名立委。

陳超明（左）及廖國棟（右）曾為反對監察院長陳菊人事案，占領立法院，還用鐵鍊綑住身體擋住議場出入口，如今卻雙雙身陷行賄風暴遭判刑。

▲陳超明（左）及廖國棟（右）曾為反對監察院長陳菊人事案，占領立法院，還用鐵鍊綑住身體擋住議場出入口，如今卻雙雙身陷行賄風暴遭判刑

此外，有位立委平時相當溫和，有次在立法院質詢經濟部長火力四射，李恆隆看了新聞相當滿意，覺得對方霸氣十足，希望找該名立委幫忙，因此一再向郭克銘等人下指導棋，務必和該名立委做好關係。

除了積極拉攏立委，李恆隆也很關注對手徐旭東可能會找哪些立委幫忙，他懷疑某位綠營立委與徐有往來，也想滲透挖牆腳，希望拉攏更多立委幫忙，但這些人最後都沒和李恆隆搭上線。李恆隆一度也想找監察委員向官員施壓，不過，最後並未如願。


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