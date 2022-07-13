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今天揪團！頂呱呱「1斤雞⁺」限時5天開跑　一次爽嗑炸雞、地瓜條

▲▼頂呱呱一斤雞。（圖／業者提供）

▲頂呱呱「1斤雞⁺」限時5天開跑。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

為歡慶48歲生日，繼2大電子優惠券後，台灣人氣速食品牌「頂呱呱」加碼再推升級版「1斤雞⁺」優惠活動了，即日起至連5天爽嗑滿滿600克經典原味炸雞再加1份地瓜薯條，只要用220元，還能用銅板價加價爽吃呱呱包、紅茶雪泥等人氣品項，炸雞控把握機會吃。

▲頂呱呱「1斤雞⁺」限時5天吃。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專）

▲「1斤雞⁺」一次就能吃到炸雞、地瓜薯條。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專）

頂呱呱「1斤雞⁺」又來了，內含整整600克的原味炸雞以及地瓜薯條1份，只要用220元就能吃到，外送平台也同步祭出快閃286元優惠價，即日起至7月17日限時5天開吃，每人限購2組，每店數量有限、售完為止；同步加碼祭出加購價好康，只要用49元就能爽吃呱呱包、大杯紅茶雪泥、2杯35元飲品等人氣品項，加價購每人限購10組，趕快揪團。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客平日限定外帶大比薩最低199元起。（圖／業者提供）

另，必勝客即日起至7月25日也祭出「平日超值必勝嗑」下殺優惠，期間周一至周四凡至全台門市「外帶大比薩最低199元起」，且全品項18種口味通通有折扣，無論是超人氣「夏威夷大比薩」及「和風章魚燒大比薩」等，還是小資族最愛「熱帶鳳梨鮮蝦大比薩」也只要199元。

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