高中生臉狂長水泡…看診羞吐「同學得性病」被罵亂吸　醫問秒傻眼

▲高中生誤以為自己得性病。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

私密處問題總讓許多男女羞於開口，然而若發現身體有異狀，還是要盡快就醫，避免病情進一步惡化。外科醫師江坤俊近日在節目中透露，一名男高中生過去因臉部水泡求醫，但他看診時卻支支吾吾，且眼神飄忽不定，看起來似乎另有隱情，直到爸爸被請出診間，他才緩緩道出原因，讓醫生聽完當場傻眼。

江坤俊日前在《醫師好辣》節目中分享個案，這名高中生主述臉部疼痛，仔細檢查後發現臉上長出不少「小紅點」，但他面對醫生問診，始終不肯正面回答。江坤俊查覺到對方反應，隨即將高中生的爸爸請出診間，患者才承認他以為自己得了性病，所以剛開始身體不適時，才不敢去看醫生，錯過了黃金治療期。

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▲江坤俊日前在《醫師好辣》節目中分享個案。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



醫生提到，高中生曾陪同學去看泌尿科，「那邊有長水泡，因為他同學去外面玩，結果泌尿科醫師說他長了單純的皰疹，他說這就是性病，重點是那時候他同學嘴巴也都有水泡，所以那個泌尿科醫師講得很難聽，『你們現在高中生就跑去外面玩，底下玩就算了，嘴巴也亂吸，有夠沒道德又不夠衛生』。」

基於上述經驗，加上患者當時剛好交了女朋友，2人一時按捺不住慾火，偷嚐禁果，後來臉上長出水泡，才會將其誤認為性病，遲遲不敢就醫。江坤俊指出，其實男學生得的只是「帶狀皰疹」，因為拖了太久，治療了4個月還是會痛，只好請疼痛控制科的醫生進行「神經阻斷術」，才成功解決對方困擾。

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