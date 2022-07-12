中國信託文薈館年度特展「飛天毯歷險記」　教孩子從新臺幣認識臺灣

圖、文／中國信託提供

後疫情時代及炎炎夏日到來，親子共遊從做中學的需求大增，位於臺北市南港區中國信託金融園區內的中國信託文薈館，重磅推出「飛天毯歷險記－新臺幣上的臺灣故事」特展，以鈔票圖案為主題，結合互動體驗、趣味知識、闖關活動，介紹鈔票中的臺灣山岳、特有種生態、棒球隊等元素；國寶級雕刻大師孫文雄的鈔票手繪原稿及雕刻工具亦在展場展出，內容多元豐富，即日起至今（2022）年11月30日邀請親子共遊，教孩子從新臺幣認識臺灣。

展覽聚焦2000年改版的新臺幣圖案，將鈔票上臺灣特有種動植物改編成奇幻故事，精心布置繪本風格的場景，規劃出「坐上魔毯探險去」、「動物返家術」、「修修機器人」等主題展區，觀展者可化身繪本主角，用五感探索新臺幣設計巧思，並首度結合中央銀行、玉山國家公園、雪霸國家公園、農委會林務局、臺北市立動物園、大愛電視臺及聯合報系等單位授權影像，內容精彩豐富。

中國信託文薈館內愛的放映室同時播放「臺灣森友會影展」，觀展者可藉由觀賞玉山、大霸尖山、櫻花鉤吻鮭、帝雉等主題紀錄片，認識並珍惜臺灣生生不息的豐富生態。展覽期間凡參加中國信託文薈館「飛天毯歷險記」集章活動，或於「中國信託文薈館CTBC Museum粉絲團」留言分享參觀心得，將有機會獲得限量立體紙雕DIY套組。