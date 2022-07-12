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大陸 大陸焦點 特派現場

馬桶竄出「一條粗壯大蛇」張大嘴吐蛇信！人妻上廁所當場嚇傻

▲▼ 江蘇女子上廁所，馬桶里鉆出一條大蛇。（圖／翻攝自現代快報）

▲江蘇女子上廁所，馬桶裡竄出一條大蛇。（圖／翻攝自現代快報）

記者鄭思楠／綜合報導

上廁所遇到極恐怖場面！江蘇興化市一陸姓人妻家中發生驚險一幕，當時她正準備上廁所，打開馬桶蓋時看見水裡有異物，一開始還以為是家人忘記沖水了，下意識按了沖水按鈕，但水並沒能把那東西沖走，反而冒出更多。定睛一看，居然是個正吐著信子的蛇，當場嚇到驚叫。

據《越牛新聞》報導，近日，陸女上廁所時，掀開馬桶蓋，裡頭突然鑽出一條1公尺多長巨蛇，還向她吐著信子，嚇得她驚叫連連。消防到場後，利用捕蛇裝置成功將大蛇抓捕。

回想起當天的情景，陸女仍舊驚魂未定。她說，當時正準備上洗手間，打開馬桶蓋時無意間瞥見水裡有什麼東西，一開始還以為是家人上廁所忘記沖馬桶了，下意識按了沖水按鈕。但水並沒能把那東西沖走，反而冒出更多。

她定睛一看，居然是個正吐著信子的蛇，嚇得驚叫出聲，趕緊跑出衛生間。陸女叫來丈夫，兩人再次回到洗手間時，蛇已經完全鑽出底部，盤臥在馬桶內。

▲▼ 江蘇女子上廁所，馬桶里鉆出一條大蛇。（圖／翻攝自現代快報）

▲大蛇盤踞在馬桶內。（圖／翻攝自現代快報）

眼看著蛇挺大，兩人當即撥打消防電話求助。10分鐘後，消防救援人員到達現場，立即使用捕蛇裝置，夾住蛇身，將其拽出馬桶，利索地將其抓進麻袋中。

現場觀察，這條蛇足有1公尺多長、兩指粗。至於為什麼會出現在馬桶裡，陸女表示並不清楚。

消防提醒，氣溫升高，蛇類活動逐漸頻繁，很可能發生「誤入」民宅的情況。市民在家裡碰到蛇時，不必驚慌失措，一定要保持鎮靜，立即報警，等候消防救援人員處理。

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