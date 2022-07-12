韓妹喊「台灣讓人又愛又恨」　來台模樣竟變了

記者陳俊宏／綜合報導

「我去哪都要戴口罩，因為跟之前長得不一樣。」在台灣的南韓女孩貞惠表示，她之前在首爾當服裝模特兒時要節食，但來台灣後什麼都吃，直接胖5公斤，就不能當時裝模特兒了，「其實很難過但又很高興，因為終於可以享受食物，所以這裡真是一個讓你又愛又恨的地方。」

▲▼貞惠擔任過時裝模特兒。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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貞惠接受《不要鬧工作室》訪問指出，她在韓國從大學表演科系畢業後，想體驗一些新的人生經驗，在Netflix看過很多台灣的電影和戲劇，《我的少女時代》就看了6次，所以訂了要去台灣的目標。

貞惠說，她之後找了一個服裝模特兒的工作，因工作關係，不能吃太多要保持身材，工作一年後存好錢，決定跟朋友一起來台灣，真的很高興來台，從防疫旅館開始連10天都吃便當。

▲▼貞惠擔任服裝模特兒時得保持身材，她來台灣後狂吃美食，結果胖了5公斤。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



貞惠表示，她在一個月內，試過鳳梨酥、珍珠奶茶、台灣水果、雞排、小籠包、蛋餅、火鍋、滷肉飯，然後去南部玩了7天，就直接胖了5公斤，現在要買新褲子，「我去哪都要戴口罩，因為跟之前長得不一樣。」

貞惠提到，她之前因不能享受食物和人生而感到有點難過，「現在難過是因為我需要買新衣服，但同時我也很快樂，因為可以享受台灣美食。」她也透露現在單身，可以交台灣男友，喜歡親切的帥哥。