台南男警「私查」兄弟象啦啦隊個資！近20女受害　所長慘被牽連

▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市安平區華平派出所一名29歲劉姓男員警利用警政電腦系統，查詢兄弟象啦啦隊女孩們的個資、照片。有網友在臉書「靠北警察」發文質疑，「怎麼都沒有懲處消息？是不是壓下來了？」警方也對此回應。

有網友在臉書粉專「靠北警察」發文表示，「聽說台南安平有員警用公務系統偷查棒球隊女孩的照片資料好幾十筆，怎麼都沒懲處消息啊，聽說一樣正常的在上班，是不是壓下來了，有背景嗎？真厲害欸」。

網友看完紛紛留言，「警察最大的敵人就是自己人」、「這種色警已不適合當警察，應一次兩大過免職」、「你們台南的到底有沒有把統一獅看在眼裡」、「然後還搜尋兄弟，不支持在地球隊哈哈哈」。

▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。（圖／記者湯興漢攝）



對此，台南市警第四分局表示，劉男4月至6月深夜值班時，利用警方追查的警政系統「國民身分證影像資料」，查詢台灣職棒多支啦啦隊的女隊員個資20多筆；由於劉男搜查時只輸入姓名，沒輸入身分證字號，且比數過多，引起台南市警局防治科注意，在6月中旬發現異常而追查。

警方表示，劉男的行為離譜，因此記兩小過處分並停止查詢權限，且施姓派出所長因督導不周，連帶記1支申誡。

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