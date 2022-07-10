人夫偷吃女業務　揪玩「電台女主持」性幻想！超鹹濕對話曝

▲人夫和女業務經常上飯店休息過夜。（示意圖與本文無關／Ettoday資料照）

記者張靖榕／綜合報導

台北一名蔡姓女業務因工作關係與已婚的智慧建築規劃師辛男發生婚外情，被察覺有異的辛妻找人跟拍後不倫關係曝光。兩人還有語音鹹濕對話，包括「看著妳的照片打手槍」、性幻想「接受聽眾Call in，妳胸部多大」、「可以N次」等，也有兩人討論找哪間飯店投宿等，還拍到兩人親密舉動。儘管辛男與蔡女否認婚外情，士林地院法官最終仍判2人需賠償辛妻40萬元。

判決書指出，已婚12年的辛男為環境品質整合商，蔡女則是多媒體顯示器的業務，兩人工作上合作卻生出婚外情，被辛妻察覺有異後請人跟監蒐證，發現兩人在2021年初一同前往北投會館和陽明山約會，拍到頭靠頭、擁肩等親密舉動的照片。

兩人一個月後更被發現開房間、發生性關係，錄音對話透露兩人的婚外情關係，包括辛男說「妳今天幫我查一下富信飯店」，蔡女問「為什麼要在你家附近呢」，辛男回「我進出方便啊，我可以晚上7、8點，妳在飯店待一下，我去接小孩送回家，然後我9點再溜出來，我想晚上帶妳去基隆玩啊」，蔡女問「你不怕被看到」，辛男回，「富信飯店最好了，因為富信飯店可以說是見客人啊！進進出出。」

辛男對時間管理還相當有一套，表示凌晨1點到6點在家裡睡，6點起床後再去飯店找蔡女一起繼續睡。同一個月辛男再度和蔡女聊起鹹濕話題，「等妳生日再射就好了，就當生日禮物啊」、「拿妳照片打手槍可以吧，我都可以每天來一炮的」，蔡女回「我覺得你很特別耶」。兩人接著討論陽明山、長安東路復興南路口和八德路4段的不同間飯店與休息價位。

兩人談到性幻象內容，辛男表示「幻想可以跟電台主持人做愛很爽，各位聽友晚安，現在是凌晨2點，跟妳玩，哈哈哈哈哈」、「我們接受聽眾call in，各位聽眾有什麼問題啊？這個主持人胸部有多大？你喜歡用什麼姿勢做愛？哈哈哈哈，喜歡在上面還是下面呢？哈哈哈哈。」蔡女則說，「可以N次，磨到破皮了，你一天可以幾次啊？…」

辛妻掌握兩人外遇證據後提告，辛男則和蔡女辯稱兩人因業務關係合作，必須一同巡視飯店觀察是否能夠裝設公司產品，並非特別尋找飯店發生性關係，至於鹹濕對話則是因為辛男個性大而化之，不論對男女性朋友講話都帶有性色彩或不雅字眼，蔡女則是應付類似的玩笑話。兩人還強調憲法已更重視個人性自主權，因此辛妻主張的配偶權遭侵犯不應成立。

士林地院法官認為，辛男、蔡女的對話涉及描述性幻想、尋找旅館過夜等內容，明顯逾越男女正常交往分際，加上兩人被拍照親密舉動畫面，認為足以認定有親暱男女交往關係，因此不採信兩人說法，衡量三方收入後，判決外遇兩人應連帶賠償辛妻40萬元，全案可上訴。