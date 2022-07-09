中部就業博覽會登場　端6400職缺「這家公司開起薪9萬」

▲中部就業博覽會登場，端出6400個職缺，其中幸康電子開出資材主管開起薪9萬。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

勞動部勞動力發展署中彰投分署主辦的「中部就業博覽會」，因疫情睽違2年，今天(9號)在台中世貿中心熱鬧登場，共有79家廠商釋出6400個工作機會，其中專攻工業電源的幸康電子開出資材主管職缺，起薪9萬；矽品公司開出薪資上看6萬5的設備助理工程師職缺、位於彰化的怡利電子也開出薪資上看6萬的IE工程師職缺。

勞動部勞動力發展署中彰投分署表示，此次其中矽品、大立光分別釋出515及392個職缺，是前二大徵才廠商。另外，先進光電提供318個職缺、天工精密206個，台灣卜蜂提供162個職缺。專攻工業電源的幸康電子也開出13種職缺，提供超過68個工作機會，其中資材主管更是開出起薪9萬。

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此外，矽品公司開出薪資上看6萬5的設備助理工程師職缺、位於彰化的怡利電子也開出薪資上看6萬的IE工程師職缺，位於南投的環鴻公司及台灣卜蜂也紛紛開出薪資上看5萬的生管物控管理師(生產管理物料控制)、設備維修人員、生產儲備幹部、業務人員等高薪工作搶人才，整體就博會有645個工作機會薪資待遇高於5萬元。

勞動力發展署署長蔡孟良表示，現在剛好是畢業季，為支持青年就業，勞動部推動系列的協助措施，包含「青年就業獎勵計畫」、「產業新尖兵計畫」、「青年就業旗艦計畫」、「青年尋職津貼計畫」等。中彰投分署長劉邦棟也鼓勵求職民眾，找到工作只是開始，持續提升本身職能才能讓職涯走的久遠、走得開闊，青年朋友也可多加運用政府資源，如參與「青年就業旗艦」、「產業人才投資方案」等計畫，提升自我職場競爭力。