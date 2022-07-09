安倍隨扈被罵翻！他曝「南韓鐵桶陣」肉身護朴槿惠：專業太多了

▲維安人員隨即用肉身護住朴槿惠。（圖／達志影像／newscom）



記者施怡妏／綜合報導

日本前首相安倍晉三遭到槍擊身亡，各界也開始質疑維安當下到底在幹嘛，為何可以如此輕易行刺，一名網友貼出，南韓前總統朴槿惠今年3月從三星首爾醫院出院受訪的畫面，當時一名男性將燒酒酒瓶往朴槿惠方向砸去，維安人員馬上舉起手提包，肉身保護朴槿惠，原PO直呼「這才是隨扈正常的反應吧！」

原PO在PTT發文，南韓前總統朴槿惠出院受訪，現場突然發生一段驚悚且危急的小插曲，一名40多歲的男性突然將燒酒酒瓶往朴槿惠方向砸去，掉落在朴槿惠2公尺前的道路上，現場頓時傳出玻璃碎裂聲，碎玻璃則潑灑至朴槿惠眼前1公尺處。

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10幾名維安人員立刻衝上前，舉起各種手提包，用肉身保護朴槿惠，該名男性當場遭警方逮捕，之後朴槿惠才又繼續發表談話。原PO看到這一幕狂讚，「燒酒玻璃瓶還在飛，女保鑣就已經張開身體擋了，能這樣擋真的是訓練有素」。

貼文曝光後，網友們對於南韓維安人員的反應相當敬佩，「南韓的護衛才是護衛」、「好帥！跟拍電影一樣」、「不ㄧ定檔住但比站著沒做事好很多」、「真的猛，一瞬間鐵桶陣就出來了」、「女隨扈近身後，還伸手擋著頭部的位置，好專業」、「最蠢的就安倍身邊的男隨扈，連防彈包都沒拉開」、「好的隨扈會把任何接近的人當敵人」、「朴槿惠她爸就是被刺殺身亡的」。

▼女隨扈在酒瓶還在飛時，就已經張開手衝上前。（圖／翻攝自PTT）