　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防阿嬤的腳沒感覺　長庚大學生開發自動化糖尿病足檢測系統

▲▼長庚大學生開發自動化糖尿病足檢測系統。（圖／記者許敏溶攝）

▲長庚大學生開發自動化糖尿病足檢測系統，提供患者足部神經病變的預防及篩檢。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

「阿嬤！阿嬤！哩安怎沒感覺？」許多民眾都對廣告台詞有印象，這也反映出全台230萬名糖友可能面臨的健康風險，由長庚大學學生開發出的自動化糖尿病足檢測系統，讓病人輕鬆在家中完成檢測，並自動將資料上傳到雲端，醫生可遠端通過瀏覽器輕易察看檢測結果與分析，簡化醫病雙方的使用流程，提供糖尿病患者足部神經病變的預防及篩檢。

第六屆台大公共衛生學院大健康創業創意競賽，由台大健康政策與管理研究所教授張睿詒發想，今年以「大健康」為主軸，希望建構具創新性、可行性、以及永續性的產品或服務商業模式。今年初賽有來自全國 35 所大專院校、65 個系所組成 63 支參賽隊伍，共計 182 位同學參加競賽，參賽人數與隊伍均比上一屆激增，其中報名隊伍更增加將近20%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼長庚大學生開發自動化糖尿病足檢測系統。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大健康政策與管理研究所教授張睿詒。（圖／記者許敏溶攝）

今年參賽隊伍中，有不少特別的作品，張睿詒今（2日）受訪時表示，參賽作品多元，像是今年受疫情影響，宅健康成為許多隊伍企劃發想重點，學生們觀察到疫情影響視力，有三隊的創意都與愛眼、護眼有關，另有學生以居家糖尿病檢測、智慧偵測油鹽炒菜鍋等，增進宅健康影響力，而且部分學生的創意不只是想法，有部分企劃已進入模型開發階段，或是已申請專利權。

而由長庚大學資工系葉季儒、許晴鈞、王紹丞及人工智慧學士學位學程陳柏曄等四人合作，共同開發出《Dia-Sensor》自動化糖尿病足檢測系統，其中王紹丞因為病毒感染中樞神經，導致呼吸功能衰竭，得隨時戴著呼吸器，但他仍希望為糖尿病患者提供協助。

▲▼長庚大學生開發自動化糖尿病足檢測系統。（圖／長庚大學提供）

▲長庚大學團隊開發出自動化糖尿病足檢測系統。（圖／長庚大學提供）

葉季儒表示，電視廣告中的阿嬤腳沒感覺，主因是糖尿病是血管殺手，會引起血管發炎，當末梢血管循環不佳，神經也會受影響，這也是全台230萬名糖友可能面臨的健康風險，而團隊的產品，讓病患能夠在家輕鬆以坐著的方式進行檢測，該產品能自動化檢測項目為足部溫度檢測、末端神經感覺測試，腳底影像辨識，輔以雲端智慧分析系統，達成全自動疾病分析與建議處置。

葉季儒指出，當病人完成檢查後，系統會自動將資料上傳到雲端資料庫中。提供使用者以視覺化的簡易方式，瀏覽自己測試資料和分析結果，提示使用者是否面臨糖尿病足風險，而家人或醫生也可以遠端通過瀏覽器訪問網頁，輕易察看最近的檢測結果與分析，簡化醫病雙方的使用流程，提供糖尿病患者足部神經病變的預防及篩檢。

►激推！「偏光鏡片」太陽眼鏡一戴就有型

ET快訊
好市多衛生紙漲價！會員崩潰　他1理由喊「台灣物價有夠便宜」
女星胸、背、腿「3方位全露」！　轉身讓主持人驚呆
驚見「爆紅YouTuber」走紅毯！入圍2大獎　網認證：超會
快訊／戴資穎第三局受傷流血！　惜敗陳雨菲
快訊／T1球星公然襲警！　公開道歉
小柯佳嬿走紅毯「南半球掉出」！　胸前只綁2條線
黃宣首度主持…口條被讚爆！　起底工作背景網秒懂：難怪
芙蓉轉中颱！　「雨量可觀」網驚：幸好沒來台灣
快訊／國家警報響了！北北桃19縣市大雨特報　這縣市嚴防暴雨
LIVE／金曲獎要開始了！　全程直擊星光大道
李玖哲被《營業中》嚇壞　「冒雨外送」吐真實心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兩家人約登雪山東峰　「1動作」雙方鬧翻法院見！網嘆：都離譜

好市多衛生紙漲價！會員崩潰　他1理由喊「台灣物價有夠便宜」

新竹縣+868！呼籲民眾打疫苗　長者拿千元禮券活動再延長

台東+445！累計確診32379人　匡列隔離1106人

新竹市+735！確診數下降有感　衛生局呼籲仍需積極防疫

芙蓉颱風轉中颱！登陸最新路徑曝　「雨量可觀」網驚幸好沒來台

防阿嬤的腳沒感覺　長庚大學生開發自動化糖尿病足檢測系統

快訊／國家警報響了！北北桃19縣市大雨特報　這縣市嚴防暴雨

分科測驗應考資訊後天開放查詢　建議考生列印、考試時攜帶

興濟宮慶祝虎爺聖誕　報名乞虎民眾176人多往年3倍

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

「台南阿燕姨」忍家暴喪子痛　賣冰獨撐70年走過堅韌人生

如何用「in put」造句？　她神解答：觀世音菩薩

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

從漫畫走出來的2D蛋糕　滿滿鮮奶油+草莓超吸睛

兩家人約登雪山東峰　「1動作」雙方鬧翻法院見！網嘆：都離譜

好市多衛生紙漲價！會員崩潰　他1理由喊「台灣物價有夠便宜」

新竹縣+868！呼籲民眾打疫苗　長者拿千元禮券活動再延長

台東+445！累計確診32379人　匡列隔離1106人

新竹市+735！確診數下降有感　衛生局呼籲仍需積極防疫

芙蓉颱風轉中颱！登陸最新路徑曝　「雨量可觀」網驚幸好沒來台

防阿嬤的腳沒感覺　長庚大學生開發自動化糖尿病足檢測系統

快訊／國家警報響了！北北桃19縣市大雨特報　這縣市嚴防暴雨

分科測驗應考資訊後天開放查詢　建議考生列印、考試時攜帶

興濟宮慶祝虎爺聖誕　報名乞虎民眾176人多往年3倍

他不抽菸不喝酒　驚罹恐怖癌王！醫警告「1類食物」別碰

金曲獎／評審團名單曝光！　驚見「凍齡玉女」還有天團成員

嚕嚕米真的不是河馬？　真面目曝光笑翻4萬網：神仙組合

德州「用電量」恐又飆破歷史新高　熱浪狂襲供電拉警報

金曲獎／黃宣「多聲道4語言」高速切換！　超狂能力震撼PTT：誰都能聊

不滿藥局服務口氣不好　持球棒砸店…員工傻了：我態度很好啊

桃園蓮花季「荷你相癒」開幕　亮點主題裝置合影送好禮

龍語申健身露「謎樣視角」！　夏語心羞：激凸成這樣

色翁手伸進短褲摸孫子友人下體　少女怒喊「阿公！這樣不可以」

金曲紅毯／Haezee胸間幾何開洞辣露南半球！腳踩凱莉愛鞋有隱藏小心機

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

生活熱門新聞

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

結帳突被告知每人低消1000！他居酒屋吃2萬傻眼

上國道爭路權首日！逾300輛大型重機上路　警方回應了

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

快訊／高國豪當爸了「曬寶寶超音波照」：緊張又開心

張美阿嬤農場遭爆非合法農場！農業處解釋了

好市多整車戰利品8千元　她掏出1物「現賺5千元」

快訊／新增96死！本土34748例　確診死亡雙降

雨彈開轟！2縣市大雨特報　防雷擊強陣風

花60元「吃爆漢堡+薯條+飲料」　麥當勞一張圖CP值炸

維力炸醬放後院　隔天驚見恐怖屍體山

高雄女就醫才知罹癌王　手術取出8.4cm腫瘤

更多熱門

相關新聞

不只發胖！糖吃太多「視力會變差」　醫示警：嚴重恐視網膜剝離

不只發胖！糖吃太多「視力會變差」　醫示警：嚴重恐視網膜剝離

國民健康署網站表示，糖攝取過多，不僅容易蛀牙，還會增加肥胖、代謝症候群機會，並使血壓、血糖、血脂升高，增加心血管疾病風險，加速身體老化。但其實除了上述狀況，長期吃太多糖也會傷害眼睛！醫師表示，若視力突然變差，可能就是血糖出問題。

3歲弟染疫…酮酸中毒病逝！醫示警「呼吸有這味道」小心

3歲弟染疫…酮酸中毒病逝！醫示警「呼吸有這味道」小心

逾百公斤男「狂吃微波食品」罹癌　醫：糖尿病機率也大增

逾百公斤男「狂吃微波食品」罹癌　醫：糖尿病機率也大增

美研究：這類人「長新冠」可能性高4倍

美研究：這類人「長新冠」可能性高4倍

關鍵字：

糖尿病長庚大學生自動化糖尿病足檢測系統

讀者迴響

熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

男星心肌梗塞逝世享年41歲！二胎女兒剛出生7個月

重機女無駕照拍片！孫生緊急刪片氣炸：因妳做白工

吃東西快的人很自私！4吃飯習慣曝「隱藏個性」

《全明星4》怪物新人「連續刷新3大會紀錄」

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

被屁孩嗆2壯漢解圍台中翁身分揭露

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

拿坡里「炸雞買8送8」開吃！

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

結帳突被告知每人低消1000！他居酒屋吃2萬傻眼

更多

最夯影音

更多
阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地
那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面