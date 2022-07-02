防阿嬤的腳沒感覺　長庚大學生開發自動化糖尿病足檢測系統

▲長庚大學生開發自動化糖尿病足檢測系統，提供患者足部神經病變的預防及篩檢。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

「阿嬤！阿嬤！哩安怎沒感覺？」許多民眾都對廣告台詞有印象，這也反映出全台230萬名糖友可能面臨的健康風險，由長庚大學學生開發出的自動化糖尿病足檢測系統，讓病人輕鬆在家中完成檢測，並自動將資料上傳到雲端，醫生可遠端通過瀏覽器輕易察看檢測結果與分析，簡化醫病雙方的使用流程，提供糖尿病患者足部神經病變的預防及篩檢。

第六屆台大公共衛生學院大健康創業創意競賽，由台大健康政策與管理研究所教授張睿詒發想，今年以「大健康」為主軸，希望建構具創新性、可行性、以及永續性的產品或服務商業模式。今年初賽有來自全國 35 所大專院校、65 個系所組成 63 支參賽隊伍，共計 182 位同學參加競賽，參賽人數與隊伍均比上一屆激增，其中報名隊伍更增加將近20%。

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▲台大健康政策與管理研究所教授張睿詒。（圖／記者許敏溶攝）

今年參賽隊伍中，有不少特別的作品，張睿詒今（2日）受訪時表示，參賽作品多元，像是今年受疫情影響，宅健康成為許多隊伍企劃發想重點，學生們觀察到疫情影響視力，有三隊的創意都與愛眼、護眼有關，另有學生以居家糖尿病檢測、智慧偵測油鹽炒菜鍋等，增進宅健康影響力，而且部分學生的創意不只是想法，有部分企劃已進入模型開發階段，或是已申請專利權。

而由長庚大學資工系葉季儒、許晴鈞、王紹丞及人工智慧學士學位學程陳柏曄等四人合作，共同開發出《Dia-Sensor》自動化糖尿病足檢測系統，其中王紹丞因為病毒感染中樞神經，導致呼吸功能衰竭，得隨時戴著呼吸器，但他仍希望為糖尿病患者提供協助。

▲長庚大學團隊開發出自動化糖尿病足檢測系統。（圖／長庚大學提供）

葉季儒表示，電視廣告中的阿嬤腳沒感覺，主因是糖尿病是血管殺手，會引起血管發炎，當末梢血管循環不佳，神經也會受影響，這也是全台230萬名糖友可能面臨的健康風險，而團隊的產品，讓病患能夠在家輕鬆以坐著的方式進行檢測，該產品能自動化檢測項目為足部溫度檢測、末端神經感覺測試，腳底影像辨識，輔以雲端智慧分析系統，達成全自動疾病分析與建議處置。

葉季儒指出，當病人完成檢查後，系統會自動將資料上傳到雲端資料庫中。提供使用者以視覺化的簡易方式，瀏覽自己測試資料和分析結果，提示使用者是否面臨糖尿病足風險，而家人或醫生也可以遠端通過瀏覽器訪問網頁，輕易察看最近的檢測結果與分析，簡化醫病雙方的使用流程，提供糖尿病患者足部神經病變的預防及篩檢。