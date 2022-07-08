　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

32歲股神靠2類股「賺千萬月收百萬」　他幫街友脫貧卻被報復

新竹縣中華照顧者關懷協會長期照顧街友，為他們安排工作和住處，如今已協助12人脫離「無家生活」。（圖／方萬民攝）

▲新竹縣中華照顧者關懷協會長期照顧街友，為他們安排工作和住處，如今已協助12人脫離「無家生活」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

「新竹縣中華照顧者關懷協會」長期照顧街友，為他們安排工作和住處，如今已協助12人脫離「無家生活」，其常務理事劉志枰今年還籌組台灣愛的萌芽福利協會以照顧更多弱勢民眾，但「愛的萌芽」尚未正式上路就遭人檢舉溢領補助款，劉志枰好氣又好笑，懷疑自己因「擋人財路」才遭到報復。

本刊調查，劉志枰家境清寒，其父親因糖尿病而長期洗腎，他深感弱勢民眾的無助與悲傷，長大後選擇投入公共事務，2020年協助立法委員林思銘進軍國會成功，他卻沒有跟著雞犬升天，而是選擇回到社福團體，與同為社工的妻子繼續為「艱苦人」服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉志枰今年才32歲但已縱橫股海多年，在一次次的漲跌起落中積累教訓，去年憑藉銳利目光，在航海與鋼鐵大賺上千萬元，如今也靠著操盤而月入百萬，但源源不絕的新台幣並沒有讓他在聲色犬馬中迷失自我，反而是讓他思考該如何回饋社會。

「街友這部分最少人做，所以我來了。」劉志枰說，同樣都是可憐人，大眾往往樂於幫助能看見改變的孤兒與單親家庭，但重症患者、弱勢老人和街友因難有未來而募款困難，當中又以街友的形象惹議，得到的資源和善意總是最少，社會的眼光與歧視也使他們成為「弱勢中的弱勢」。

為了瞭解街友，劉志枰深入各個角落，發現他們並非是既定印象中的懶惰和遊手好閒，有許多人是因家逢巨變、前科拖累而流落街頭，還有不少人是受當年「喬治瑪莉現金卡」所害而背負鉅額卡債，一有錢入帳便會立刻被銀行強制扣款，面對終極一生都難以填平的「錢坑」，這才選擇現金日領的工作，但也因不穩定而無法租房，最終只能在公園車站中備受驅趕。

為讓街友回歸人群，新竹縣中華照顧者關懷協會常務理事劉志枰特地購買胖卡車教他們烤地瓜、煮咖啡，以重拾工作技能和信心。（圖／方萬民攝）

▲為讓街友回歸人群，新竹縣中華照顧者關懷協會常務理事劉志枰特地購買胖卡車教他們烤地瓜、煮咖啡，以重拾工作技能和信心。

劉志枰說，街友需要的是一個回到正軌的機會，他因而啟動遊民就業輔導計畫，租下一棟透天厝安置外，並安排他們賣報紙、咖啡和烤地瓜，先讓他們學會融入人群，再與人力派遣公司合作接洽工作，一步步使他們重拾信心，也教他們儲蓄節流，希望在半年內可以自行租屋，2年來已成功讓12位街友脫離無家生活。

眼見街友幫助計畫有所成功，劉志枰也希望能照顧更多「艱苦人」他因而在今年成立「愛的萌芽」協會，將重心放在清貧無依的獨居長者，今年3月協助被趕出家門、只能在山區搭帳篷的6旬盲婦租屋，一口氣付清2年房租，並帶著街友小隊清掃粉刷，讓婦人住得更加安心與舒適，除新竹縣之外，劉志枰也將愛心深入其他區域，卻疑似因此擋人財路而遭到報復。

「連統編都還沒有，是要怎麼申請錢啦！」劉志枰無奈表示，「愛的萌芽」於今年2月向內政部申請籌組，至今沒有承接任何政府方案，基金會卻在今年5月被指控「溢領補助款」，此無端指控也讓他一頭霧水。

劉志枰提到，中華照顧者關懷協會的確有承接政府方案，但縣府該負責的社工人事費卻積欠超過2年，累積金額達百萬元，都是由他自行墊付，而私下詢問後，才得知自己疑似踩到其他人的「地盤」，又承包了原本是其他機構負責的方案，最終招來黑函攻擊。

「我服務街友2年燒掉快300萬元，但數字沒有很重要，重要的是要做有意義的事。」劉志枰提到，他為街友買快篩、防疫物資、柴米油鹽，以及發給弱勢民眾的急難關懷金都是自掏腰包，縣府給的感謝狀後都是一群無名英雄的努力，他也將持續堅持，期盼能將溫暖傳遞到社會的每一個角落。

劉志枰今年3月協助被趕出家門、只能在山區搭帳篷的6旬盲婦租屋，並一口氣付清2年房租。（圖／讀者提供）

▲劉志枰今年3月協助被趕出家門、只能在山區搭帳篷的6旬盲婦租屋，並一口氣付清2年房租。

延伸閱讀
無家悲歌3／遭子女掏空即拋棄、每月借錢養老母　街友身世惹鼻酸
荒地變蛋黃區2／昔日種田養牛惡臭之地　高雄市府大興土木一天當一周用
星搜包2／陳峻廷撐6分鐘進演藝圈　夏浦洋差點成羅志祥弟子團

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
逆轉！男參加愛河三鐵溺斃　高雄體總會要賠222萬
不忍了！林智堅爆抄襲　台大國發所學生會直言「深表遺憾」
何志偉踢爆：新訓中心過半確診！　新兵邊跑邊咳
藥師CPR救活老婦反挨告「壓斷我12根肋骨」！　他嘆：人會開
32歲股神靠「2類股」賺千萬月收百萬！　他幫街友脫貧卻被報復
快訊／台積電大漲12.5元至470！　台股漲逾160點、站上

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

退伍11年大學長「收教召令」手抖！網見軍階笑了：最後一年被抓到

客吃生蠔被割手怒投訴！他神回一句話　7千人笑翻：以後包邊

廣大高壓進逼！今起到周末爆熱　午後雷陣雨「非常隨機」

不忍了！林智堅爆抄襲　台大國發所學生會直言「深表遺憾」

寶雅前驚見拖板車載「巨人用鉛筆」　全網看呆！內行曝正解

正妹確診1個半月頭頂驚見「雞蛋禿」　醫分析長新冠害的

32歲股神靠2類股「賺千萬月收百萬」　他幫街友脫貧卻被報復

台北人搬到台南1個月　一差異讓他大讚！只怕「這件事」

6縣市熱爆36℃　下週2個熱帶擾動發展「離台皆不算遠」

3類人搭機前免PCR！「最新邊境措施」一次看　改0+7時間點曝

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

買芭樂歪樓「有賣脆X頭？」　老闆神回：我男生你找錯了

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

鸚鵡咬貓遭正妹媽訓斥 聰明頂撞回嗆「閉嘴！」

退伍11年大學長「收教召令」手抖！網見軍階笑了：最後一年被抓到

客吃生蠔被割手怒投訴！他神回一句話　7千人笑翻：以後包邊

廣大高壓進逼！今起到周末爆熱　午後雷陣雨「非常隨機」

不忍了！林智堅爆抄襲　台大國發所學生會直言「深表遺憾」

寶雅前驚見拖板車載「巨人用鉛筆」　全網看呆！內行曝正解

正妹確診1個半月頭頂驚見「雞蛋禿」　醫分析長新冠害的

32歲股神靠2類股「賺千萬月收百萬」　他幫街友脫貧卻被報復

台北人搬到台南1個月　一差異讓他大讚！只怕「這件事」

6縣市熱爆36℃　下週2個熱帶擾動發展「離台皆不算遠」

3類人搭機前免PCR！「最新邊境措施」一次看　改0+7時間點曝

Suzuki Jimny「5門長軸版」測試首被捕獲！最快2022年底亮相

口味任選！超商限時3天爽吃「霜淇淋買1送1」　

安卓手機出現新漏洞！Google Pixel 6、三星S22受影響

馬斯克可能不買推特　華郵揭1關鍵原因：收購案陷嚴重危機

退伍11年大學長「收教召令」手抖！網見軍階笑了：最後一年被抓到

強生請辭卻拖著不走　離譜原因曝！月底將在首相別墅辦豪華婚禮

家屬盼真相！機工長劉尚鈞殉職　蔡英文現身告別式頒贈褒揚令

限量供應「舒肥」鹽水雞只賣3.5小時！蔬菜種類號稱全台南最多

綠委曝林智堅碩論門是「民進黨內部問題」　籲趕緊了解事情嚴重度

酒駕男路口突停車...只能右轉他還「問神」　衰機士撞上慘斷腿

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

生活熱門新聞

怎麼分辨雙北人？網揭「真台北人」回答玄機

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

光南27年仍不倒！　鐵粉曝關鍵：必買1神物

IG限動「1功能」超困擾！網+1：還不能關掉

連5天飆36°C灌雷雨！下周恐颱風發展

逛好市多「一堆人狂挑底層鮮奶」　風向大逆轉！

台北人搬到台南1個月　一差異讓他大讚

網友提問中華大學考上台大國發所勵志嗎

女停車被貼紙條怒公審鄰居！衝突畫面曝

斷腿男點餐求送上樓！外送員裝死落跑

必勝客「外帶大披薩199元」 18種口味吃爆！

小孩沉迷手遊！神人曝「戒斷5招」救回手機

台灣麥當勞10大祕辛　創紀錄驚呆美國總公司

5星座榮登拜金女　第3名「吃路邊攤會沮喪」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

深夜激情…他感覺「老婆突變緊」懵了！醫一照嘆：是癌症

林青霞「42億超級堡壘」豪宅凌晨大火！　20多人緊急逃生

快訊／王力宏傳贏官司　李靚蕾親揭真相！

怎麼分辨雙北人？網揭「真台北人」回答玄機

抽血要脫衣？醫院正妹只穿一件Bra

蕭亞軒自PO推鼻影片「鼻子變形」

深綠醫轟林智堅懶到人神共憤　文字重複率42%

藥師CPR救活老婦反挨告：壓斷我12根肋骨

台灣年輕乳癌多！醫點名3大元凶　見「1外食動作」搖頭了

《灌籃高手》電影預告19秒曝光！網噴淚認劇情

宜蘭金六結驚現手腕粗眼鏡蛇！網嚇：超大

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

日本出現神秘動物　專家曝真實身分驚喊：不要碰

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面